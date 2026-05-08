Obavijesti

Sport

Komentari 1
BRŽE I OPASNIJE

Drastičan zaokret u f1: Vozači će opet moći 'gaziti' do kraja, FIA mijenja pravila zbog spektakla!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Drastičan zaokret u f1: Vozači će opet moći 'gaziti' do kraja, FIA mijenja pravila zbog spektakla!
Foto: Hasan Bratic

Međunarodna automobilistička federacija je dogovorila promjenu omjera snage u korist motora s unutarnjim izgaranjem kako bi se smanjila potreba za štednjom energije i poboljšalo utrkivanje

Admiral

Formula 1 će smanjiti element električne snage u bolidima za sljedeću sezonu nakon što su promjene u propisima o motorima uvedene prošlog vikenda na Velikoj nagradi Miamija ocijenjene uspješnima. Šefovi momčadi, predstavnici proizvođača pogonskih jedinica i uprava Formule 1 prisustvovali su virtualnom sastanku u petak koji je sazvala Međunarodna automobilistička federacija (FIA).

'VATRENA' NAVIJAČICA FOTO Kamera zaboravila F1: Svi su gledali Knollicu. Evo kako se mijenjala s godinama...
FOTO Kamera zaboravila F1: Svi su gledali Knollicu. Evo kako se mijenjala s godinama...

- U načelu je dogovoreno uvođenje evolucijskih promjena pravila u vezi s hardverskim komponentama, čineći natjecanje sigurnijim, pravednijim i intuitivnijim za vozače i momčadi - navodi se u priopćenju.

Mjere bi dovele do nominalnog povećanja snage motora s unutarnjim izgaranjem (ICE) za približno 50 kW, uz povećanje protoka goriva i odgovarajuće smanjenje sustava za povrat energije (ERS).

Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026
Foto: Hasan Bratic

Najnoviji hibridni pogonski sklopovi sada su podijeljeni otprilike na 50-50 između snage motora s unutarnjim izgaranjem i električnih motora, ali promjene dovele bliže omjeru 60-40 u korist motora s unutarnjim izgaranjem, što bi omogućilo vozačima da više pritišću papučicu gasa, a manje razmišljaju o upravljanju energijom.

Nedjeljna utrka u Miamiju pružila je mnogo akcije i pretjecanja nakon što su prva tri natjecanja u sezoni pokrenula raspravu o tome jesu li utrke postale umjetnije, a ujedno i opasnije u eri novih motora.

PEHOVIMA NEMA KRAJA Formula 1 kaznila Verstappena i Leclerca nakon utrke u Miamiju
Formula 1 kaznila Verstappena i Leclerca nakon utrke u Miamiju

- Zaključak primjene modifikacija u Miamiju bio je da su rezultirale poboljšanom konkurencijom i bile korak u pravom smjeru - priopćili su iz krovne automobilističke organizacije.

Navedeno je da se mogu napraviti daljnje prilagodbe, poput poboljšane revizije sigurnosti starta i mjera za poboljšanje sigurnosti u mokrim uvjetima.

DOMINACIJA MLADOG TALIJANA VN Miamija: Antonelli došao do treće uzastopne pobjede, Norris i Piastri u McLarenu na postolju
VN Miamija: Antonelli došao do treće uzastopne pobjede, Norris i Piastri u McLarenu na postolju

- One će biti priopćene momčadima nakon što budu definirane. Poboljšanja mjera vizualne signalizacije procjenjuju se za Veliku nagradu Kanade - priopćila je FIA.

Sljedeća utrka Svjetskog prvenstva je Velika nagrada Kanade u Montrealu, koja je na rasporedu 24. svibnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...
FILMSKA PRIČA

FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...

Federico Valverde našao se u centru skandala zbog tučnjave sa suigračem Aurelienom Tchouaménijem. Ipak, ovo mu nije prvi put da koristi šake, prije nekoliko godina udario je suparnika koji ga je provocirao
FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele
SRNINO GNIJEZDO

FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele

Darijo Srna i supruga Mirela grade luksuznu vilu u Lozici, uz more i s bazenom! Vrijedi oko osam milijuna eura, a mikrolokacija je ključna za prestiž i cijenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026