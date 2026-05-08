Drastičan zaokret u f1: Vozači će opet moći 'gaziti' do kraja, FIA mijenja pravila zbog spektakla!

Formula 1 će smanjiti element električne snage u bolidima za sljedeću sezonu nakon što su promjene u propisima o motorima uvedene prošlog vikenda na Velikoj nagradi Miamija ocijenjene uspješnima. Šefovi momčadi, predstavnici proizvođača pogonskih jedinica i uprava Formule 1 prisustvovali su virtualnom sastanku u petak koji je sazvala Međunarodna automobilistička federacija (FIA).

- U načelu je dogovoreno uvođenje evolucijskih promjena pravila u vezi s hardverskim komponentama, čineći natjecanje sigurnijim, pravednijim i intuitivnijim za vozače i momčadi - navodi se u priopćenju.

Mjere bi dovele do nominalnog povećanja snage motora s unutarnjim izgaranjem (ICE) za približno 50 kW, uz povećanje protoka goriva i odgovarajuće smanjenje sustava za povrat energije (ERS).

Najnoviji hibridni pogonski sklopovi sada su podijeljeni otprilike na 50-50 između snage motora s unutarnjim izgaranjem i električnih motora, ali promjene dovele bliže omjeru 60-40 u korist motora s unutarnjim izgaranjem, što bi omogućilo vozačima da više pritišću papučicu gasa, a manje razmišljaju o upravljanju energijom.

Nedjeljna utrka u Miamiju pružila je mnogo akcije i pretjecanja nakon što su prva tri natjecanja u sezoni pokrenula raspravu o tome jesu li utrke postale umjetnije, a ujedno i opasnije u eri novih motora.

- Zaključak primjene modifikacija u Miamiju bio je da su rezultirale poboljšanom konkurencijom i bile korak u pravom smjeru - priopćili su iz krovne automobilističke organizacije.

Navedeno je da se mogu napraviti daljnje prilagodbe, poput poboljšane revizije sigurnosti starta i mjera za poboljšanje sigurnosti u mokrim uvjetima.

- One će biti priopćene momčadima nakon što budu definirane. Poboljšanja mjera vizualne signalizacije procjenjuju se za Veliku nagradu Kanade - priopćila je FIA.

Sljedeća utrka Svjetskog prvenstva je Velika nagrada Kanade u Montrealu, koja je na rasporedu 24. svibnja.