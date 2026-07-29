Draymond Green (36) produljio suradnju s Golden Stateom

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Golden State Warriorsi dogovorila je produžetak suradnje sa svojim trofejnim igračem, 36-godišnjim krilom Draymondom Greenom na još jednu sezonu. Green ‌je dogovorio ostanak u Warriorsima, član kojih je od 2012. godine, kada je izabran na draftu kao 35., za godišnju plaću od 27.7 milijuna dolara.

Obrambeni specijalist Green devet je puta tijekom karijere biran u najbolju obrambenu petorku sezone, a u sezoni 2016/17. proglašen je i najboljim obrambenim igračem lige. S Warriorsima je osvojio četiri naslova prvaka (2015, 2017, 2018, 2022) uz još dva nastupa u finalu (2016, 2019).

Prošle sezone Green je prosječno postizao 8.4 poena, 5.5 skokova i 5.5 asistencija, dok je u karijeri na prosjecima od 8.7 koševa, 6.8 skokova i 5.6 asistencija.

Foto: Kevin Jairaj/REUTERS

Nakon što su prošlog tjedna osigurali dolazak LeBrona Jamesa u svoje redove, Philadelphia 76ersi dovode još jednog veterana, 33-godišnjeg braniča Kentaviousa Caldwell-Popea, dosadašnjeg igrača Memphis Grizzliesa s kojima je ovaj raskinuo ugovor. Caldwell-Pope je bivši jamesov suigrač iz Los Angeles Lakersa, zajedno su osvojili naslov prvaka 2020. godine.

Kako bi doveli Caldwell-Popea, Sixersi su se iz financijskih razloga morali odreći 24-godišneg centra Johnija Broomea i izbora drugog kruga drafta 2027. koje su proslijedili u Los ⁠Angeles Clipperse.