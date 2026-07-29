Obavijesti

Sport

Komentari 0
VETERAN

Draymond Green (36) produljio suradnju s Golden Stateom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Draymond Green (36) produljio suradnju s Golden Stateom
Foto: Cary Edmondson/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prošle sezone Green je prosječno postizao 8.4 poena, 5.5 skokova i 5.5 asistencija, dok je u karijeri na prosjecima od 8.7 koševa, 6.8 skokova i 5.6 asistencija

Admiral

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Golden State Warriorsi dogovorila je produžetak suradnje sa svojim trofejnim igračem, 36-godišnjim krilom Draymondom Greenom na još jednu sezonu. Green ‌je dogovorio ostanak u Warriorsima, član kojih je od 2012. godine, kada je izabran na draftu kao 35., za godišnju plaću od 27.7 milijuna dolara.

Obrambeni specijalist Green devet je puta tijekom karijere biran u najbolju obrambenu petorku sezone, a u sezoni 2016/17. proglašen je i najboljim obrambenim igračem lige. S Warriorsima je osvojio četiri naslova prvaka (2015, 2017, 2018, 2022) uz još dva nastupa u finalu (2016, 2019).

Prošle sezone Green je prosječno postizao 8.4 poena, 5.5 skokova i 5.5 asistencija, dok je u karijeri na prosjecima od 8.7 koševa, 6.8 skokova i 5.6 asistencija.

NBA: Playoffs-Golden State Warriors at Dallas Mavericks
Foto: Kevin Jairaj/REUTERS

Nakon što su prošlog tjedna osigurali dolazak LeBrona Jamesa u svoje redove, Philadelphia 76ersi dovode još jednog veterana, 33-godišnjeg braniča Kentaviousa Caldwell-Popea, dosadašnjeg igrača Memphis Grizzliesa s kojima je ovaj raskinuo ugovor. Caldwell-Pope je bivši jamesov suigrač iz Los Angeles Lakersa, zajedno su osvojili naslov prvaka 2020. godine. 

Kako bi doveli Caldwell-Popea, Sixersi su se iz financijskih razloga morali odreći 24-godišneg centra Johnija Broomea i izbora drugog kruga drafta 2027. koje su proslijedili u Los ⁠Angeles Clipperse.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama u talijanskoj trećoj ligi, nekadašnji hajdukovac u Gijonu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama u talijanskoj trećoj ligi, nekadašnji hajdukovac u Gijonu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen
BRAVO, PLAVI

Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen

Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka! Thun je imao 2-0 na Maksimiru, dobio crveni karton, a onda je Dinamo krenuo u preokret. Dva gola za produžetke, a onda čudesan gol Valinčića za prolaz dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026