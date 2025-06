Dražen ga prekrižio, a smrt oca dotukla: 'Nisam ga mogao ni dostojanstveno pokopati...'

Vlade Divac (57), član Košarkaške kuće slavnih i jedan od prvih europskih košarkaša s uspješnom karijerom u NBA ligi, teško je ozlijeđen u padu s motora u Boki kotorskoj. Nije se mogao micati, a prema prvim informacijama morali su mu ugraditi umjetni kuk i čeka ga duga rehabilitacija.

Njegovu su karijeru obilježili sportski uspjesi, uključujući naslov svjetskog prvaka s reprezentacijom Jugoslavije te nastupi za Lakerse i Kingse. Uz sportsku karijeru, život su mu obilježile i kontroverze te osobni događaji koji su se odvijali u periodu raspada Jugoslavije, uključujući incident sa zastavom 1990. godine, prekid odnosa s Draženom Petrovićem te obiteljske i zdravstvene poteškoće.

Incident sa zastavom u Argentini 1990.

Godina je 1990. U Buenos Airesu, reprezentacija Jugoslavije osvaja naslov svjetskog prvaka pobjedom nad Sovjetskim Savezom. Dok su igrači slavili na parketu dvorane Luna Park, na teren je utrčao navijač Tomas Šakić, Argentinac hrvatskog podrijetla, noseći hrvatsku zastavu. Vlade Divac mu je prišao i uzeo zastavu.

Taj je čin, u tadašnjoj političkoj atmosferi predratne Jugoslavije, izazvao snažne reakcije. U Hrvatskoj su Divčev potez oštro osudili, dok je u Srbiji naišao na odobravanje. Godinama kasnije, Divac je objašnjavao svoj potez.

- Ponavljam, Jugoslavija je postala prvak svijeta, mi smo tada igrali za tu zemlju, i nijedna zastava osim jugoslavenske u tom trenutku nije imala što tražiti na parketu - izjavio je, tvrdeći da bi isto učinio i da je netko unio srpsku zastavu.

U nekim je intervjuima tvrdio da zastava "nije imala obilježja kakva je imala službena hrvatska zastava u to vrijeme", aludirajući da se radilo o zastavi s prvim bijelim poljem. Sam Tomas Šakić, čovjek kojem je zastava oduzeta, kasnije je potvrdio da Divac nije pljunuo na zastavu niti ju je gazio.

- Divac mi je zastavu uzeo, ali ju je poslije i vratio. Otimanje zastave bilo je uvredljivo, pokazao je manjak poštovanja, ali nije pljunuo na nju - rekao je Šakić.

Bez obzira na naknadna objašnjenja, događaj je imao značajne posljedice za Divčevu reputaciju. Taj se trenutak često navodi kao simboličan početak raspada jugoslavenske reprezentacije i kao jedan od uzroka prekida njegovog prijateljstva s Draženom Petrovićem.

Prekid odnosa s Draženom Petrovićem

Dražen Petrović i Vlade Divac bili su suigrači u reprezentaciji i cimeri, a zajedno su otišli u NBA ligu 1989. Draženova majka Biserka Petrović prisjetila se anegdota o njihovom odnosu.

- Jednom su bili cimeri. Čujem se s Vladom i kažem mu: "Čuvaj mi Dražena od cura". A on će: "Pa kako ću ga sačuvati kad sam mlađi?".

Nakon incidenta u Argentini i početka rata u Hrvatskoj, njihov je odnos prekinut. Iako se često navodi da je incident sa zastavom bio presudan, Draženovi suradnici tvrde drugačije. Njegov brat Aco Petrović i prijatelj Stojko Vranković ističu da je ključni razlog za prekid odnosa bila opsada Draženova rodnog Šibenika.

- Njihovo prijateljstvo je puklo zbog opsade Šibenika. Dakle, tih dana kad je Šibenik bio pod opsadom, tog trenutka je Dražen odlučio prekinuti sve odnose s Divcem - objasnio je Aco.

Foto: Drazen Brajdic/PIXSELL

Vranković je dodao još jedan detalj, incident na NBA parketu.

- U jednom dvoboju s Divcem Dražen je pao na pod očekujući prekršaj, a Divac je potom prišao i prignječio ga nogom! Dražen je u odnosima s ljudima znao puno istrpjeti, ali kad bi jednom nekog prekrižio onda je to bio kraj.

Godinama kasnije, Divac je u ESPN-ovu dokumentarcu "Nekoć braća" iznio svoju stranu priče o tim događajima. Film, snimljen iz njegove perspektive, prikazuje ga kako posjećuje Draženov grob i susreće se s obitelji Petrović. Film je izazvao podijeljene reakcije i kritike.

Dino Rađa i Stojko Vranković tvrdili su da je priča "holivudizirana" i da netočno prikazuje Dražena i Divca kao najbolje prijatelje, dok je u stvarnosti Divac bio bliži s Rađom, a Draženom s Vrankovićem. Biserka Petrović je film doživjela kao "njegovu potrebu za oprostom". Smrt Dražena Petrovića 1993. značila je da do pomirenja između njih dvojice nikada nije došlo.

Foto: Drazen Brajdic/PIXSELL

Smrt oca i zdravstveni problemi

U siječnju 2014., Divčev 77-godišnji otac Milenko poginuo je u prometnoj nesreći u Ovčar Banji. Automobilom je upravljala njegova majka Rada, koja je zbog magle i skliske ceste izgubila kontrolu nad vozilom. Sletjeli su s ceste, a otac je preminuo od posljedica unutarnjih ozljeda. Njegova majka je bila teško ozlijeđena, ali je preživjela. Divac je kasnije opisao trenutke koji su uslijedili.

- Kada sam došao u bolnicu, doktorica mi s vrata, čim me ugledala, kaže: "Vaš otac je preminuo". Nije bilo ni "sjednite" - prisjetio se.

Osvrnuo se i na ispraćaj:

- Pred sprovod zamolim ljude u pogrebnom da mi otvore kovčeg, da se pozdravim posljednji put s mrtvim ocem, kad ugledam ženu s fotoaparatom koja hoće slikati. Znate da se i neprijateljima dopusti da pokopaju svoje, a meni u mojoj zemlji ni to nisu dali da dostojanstveno napravim.

Foto: Milan Maricic

Tjedan dana poslije zaustavila ga je policija.

- Bio sam skrhan bolom, majka mi je još bila u bolnici, vraćao sam se iz Prijepolja i brže sam vozio. Kad me je zaustavio policajac, dečko od 30-ak godina, ponudio sam platiti kaznu, a on me natjerao da ostavim auto i pješke hodam nekoliko kilometara, gdje sam sačekao prijatelja da dođe po mene. Prođe šest mjeseci i taj dečko dođe s bolesnom majkom, moli me da joj pomognem jer ima leukemiju. Čuli su da sam već pomogao ljudima. Vidim, poznat mi je, ali ne mogu se sjetiti odakle dok mi njegova majka nije rekla da je policajac - kazao je Divac.

Ti su događaji utjecali na njegovo zdravlje. Jednom prilikom mu je puknuo čir na želucu zbog čega je bio hospitaliziran i podvrgnut liječenju, pa i žuč, kako kaže, "od sve gorčine koja se nakupljala".