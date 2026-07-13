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SPREMANJE ZA SEZONU

Druga momčad Hajduka počela pripreme. Startali i juniori

Piše 24sata,
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Druga momčad Hajduka počela pripreme. Startali i juniori
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Foto: Hajduk
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Trener Hari Vukas na raspolaganju ima 23 igrača

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Druga momčad Hajduka na glavnom terenu u Stobreču je započela s pripremama za novu sezonu. 

Trener Hari Vukas i članovi njegovog stožera Toni Pezo (pomoćni trener), Bruno Baćina (pomoćni trener, analitičar), Darko Franić (trener vratara) i Antonio Plenča (kondicijski trener) na prvom treningu na raspolaganju su imali tri vratara - Roko Mašković, Niko Pavičić Ivelja i Roko Burger te 20 igrača - Marko Brkljača, Ante Bartulović, Tomislav Mrčela, Edvin Pašagić, Antonio Beidenegl, David Nachbar, Ivano Papić, Vinko Šumelj, Marin Modrić, Luka Banović, Lovro Maglica, Marko Tešija, Toma Čuić, Tin Vragolović, Mateo Juričić, Miles John Perkovich, Lovro Nežić, Ante Bralić, Nart Gashi i Toni Ruso.

Foto: Hajduk

U isto vrijeme na susjednom pomoćnom terenu novi trener Frane Lojić započeo je s juniorima pripreme za HNL. 

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