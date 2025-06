Druge momčadi Dinama i Hajduka neće igrati u 1. NL! Drugoligaškli klubovi ih odbili

Hajduk i Dinamo su prije nekoliko godina zbog previsokih troškova ugasili drugu momčad. Ipak, razvoj mladih igrača patio je zbog toga, nisu dobivali dovoljnu minutažu na posudbama, shvatili su to ubrzo svi u našem nogometu pa je prije nekoliko mjeseci u nogometnoj javnosti procirkulirala vijest kako će naši najveći klubovi opet osnovati drugu momčad.

Pokretanje videa... 01:36 Šibenik - Hajduk 0-1, crveni karton Livaje | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Plan je bio da se natječu u 1. NL, odnosno drugom rangu hrvatskog nogometa. Podržao je to i HNS jer su smatrali da je u interesu hrvatskog nogometa da B momčadi Dinama i Hajduka krenu odmah od višeg ranga. Sve je bilo dogovoreno, samo se čekala sjednica Natjecateljske komisije HNS-a na kojoj su klubovi trebali odobriti prijedlog o proširenju SuperSport Prve NL s 12 na 16 klubova, među njima bile bi i druge momčadi Dinama i Hajduka, no unatoč pozitivnim signalima, kako piše Tportal, prijedlog nije prošao! Samo uz jednoglasnu odluku može se mijenjati format natjecanja, a kako su se neki klubovi usprotivili, nije poznati koji, jasno je da ideja 'bilih' i 'modrih' neće zaživjeti u sljedećoj sezoni.

Zagreb: Dinamo i Hajduk odigrali bez pobjednika u Drugoj HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

To znači da će druge momčadi Hajduka i Dinama vrlo vjerojatno nastupati u 2. NL, trećem rangu hrvatskog nogometa, no ni to još nije stopostotno jer o tom prijedlogu uskoro će glasati trećeligaški klubovi. Ako prijedlog prođe, Druga NL bi se proširila na 20 klubova, a to bi klubovima trebalo biti u interesu jer će imati i financijsku korist od igranja Dinama i Hajduka. Oni će biti dužni platiti kotizaciju od 500.000 eura godišnje, a svakom klubu bi u tom slučaju pripalo 50.000 eura. Itekako dobrodošao iznos u vremenima kada mnogi jedva sklapaju kraj s krajem.