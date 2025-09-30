Drugi memorijalni boksački turnir 'Ivan Sertić' u Zagrebu

Prošlu subotu, 27. rujna u dvorani Zagrebačkog boksačkog centra na Velesajmu održano je drugo izdanje boksačkog turnira Memorijal Ivan Sertić, koji se organizira u čast jednog od najuglednijih hrvatskih boksačkih trenera i pedagoga, prof. Ivana Sertića. Profesor Sertić gotovo je pet desetljeća posvetio radu s mladim sportašima, a kroz njegovu školu prošli su brojni prvaci, među kojima i Miljenko Rubelj, braća Borna i Boris Katalinić, Saša i Sandro Mrđenović, Alija Kahrić, Krešo Marković i Mladen Mustač.

Turnir je okupio brojne klubove iz Hrvatske i inozemstva, čime je manifestacija poprimila međunarodni karakter. Svečanom otvorenju prisustvovali su i izaslanik predsjednika Republike Tomislav Paškvalin, izaslanica predsjednika Skupštine Grada Zagreba Snježana Prusec-Kovačić, te Hrvoje Balen, direktor Ureda za programe lokalnog sporta pri HOO-u, koji je predsjedniku BK Lokomotiva Jozi Katiću uručio prigodni poklon u povodu 80. obljetnice kluba.

Foto: Memorijalni boksački turnir "Ivan Sertić"

Pred prepunim gledalištem održano je čak 23 meča u svim uzrastima i težinskim kategorijama. Među najdojmljivijim nastupima istaknuli su se:

Jakov Brajković (Rekord Zagreb), koji je u konkurenciji mlađih kadeta pobijedio Davida Viternika (Arena Pula), osvojivši pehar za najmlađeg pobjednika.

Andrija Jurišić (Ares Diabolik Zadar), koji je jednoglasno nadvladao Mađara Kisa Bedeneka i zasluženo ponio titulu najboljeg tehničara.

U juniorskoj konkurenciji, posebno se izdvojio dvoboj između Karla Gvozdenovića (Salona) i Laszla Papaia (Mađarska), gdje je pobjedu odnio Mađar, zaslužujući titulu najboljeg stranog boksača. Publiku je oduševio i meč teškaša do 90 kg između Dominika Sokača (Leona) i Gyoni Andrása (Mađarska), koji su nagrađeni kao najborbeniji par turnira.

Foto: Memorijalni boksački turnir "Ivan Sertić"

Kod mlađih seniora, Fran Petričević (Lokomotiva) u kategoriji do 80 kg uvjerljivo je savladao slovenskog predstavnika Vala Prosinjaka, čime je proglašen najboljim boksačem turnira. Među seniorima, najviše uzbuđenja izazvao je okršaj u kategoriji do 70 kg između Luke Pavlića (Arena Zagreb) i Marija Krluka (Salona), gdje je Krluk pokazao superiornu formu i odnio pobjedu.

Sponzorske nagrade dodijeljene su boksačima Borni Vareliji (Rekord), Szentesu Jacintu (Mađarska), Slaveku Leskovaru (Slovenija), Luki Pavliću (Arena Zagreb) i Mariju Krluku (Salona), čime je dodatno istaknuta kvaliteta i međunarodni doseg natjecanja. Organizaciju turnira potpisuju BK Lokomotiva i BK Rekord, čiji je rad ocijenjen kao izuzetno profesionalan, a izniman interes publike i klubova jamči da će ovaj memorijal uskoro postati trajna točka međunarodnog boksačkog kalendara.