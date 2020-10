Borci koji su se dokazali u ONE-u postali su megazvijezde u svojim domovinama, a ho\u0107e li Christian Lee (13-3) obraniti titulu prvaka vidjet \u0107emo u petak na ONE-ovoj priredbi gdje ga \u010deka nepora\u017eeni Moldavac, Iuri Lapicus (14-0).\u00a0



'Drugi previše brinu o Khabibu, treba ga pogoditi prvi i udarati'

Zvijezda ONE Championshipa, Christian Lee (22) vjeruje da većina Khabibovih protivnika ima krivu strategiju. Njegov bi plan bio jednostavan - pogoditi ga prije nego što on pogodi njega

<p><strong>Christian Lee</strong> (22), mladi je prvak lake kategorije <strong>ONE Championshipa</strong>, a titulu je dobio nakon pobjede <strong>Shinya Aokija</strong> (37) u svibnju prošle godine.</p><p>Nedugo nakon toga, snagu je odmjerio sa <strong>Saygidom Arslanalievom</strong> (26) te ga je pobijedio u finalu Grad prixa i tako postao velika zvijezda u MMA svijetu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib Nurmagomedov u rodnom mjestu</strong></p><p>Osim Christiana, u obitelji Lee iskazala se i njegova sestra <strong>Angela Lee</strong> (24) koja nosi titulu prvakinje atom kategorije te je najveća zvijezda azijske promocije. Njihova mlađa sestra <strong>Victoria Lee</strong> (16), u rujnu ove godine, potpisala je ugovor s ONE Championshipom stoga možemo reći da je obitelj Lee njihov svojevrsni zaštitni znak.</p><p>- Za mene osobno je Victoria bez premca najveći ženski MMA talent na svijetu, neovisno o kategoriji. Dobrodošla - napisao je tada čelnik ONE Championshipa, Chatri Sityodtong.</p><p>Mlad i perspektivan Lee trenutno nije blizu dolasku u najveću svjetsku promociju UFC, ali prati borbe i ostala događanja u drugim promocijama. </p><p>ONE Championship sa sjedištem u Singapuru postao je toliko dominantan u Aziji da na svom terenu pobjeđuje najveću svjetsku MMA organizaciju UFC, a u ovom trenutku mu oni ne mogu ponuditi ono što može ONE. Azija broji skoro četiri i pol milijarde stanovnika, a veličina tržišta i investitora otvaraju velika vrata novoj eri azijske borilačke scene koja nije ograničena samo na MMA.</p><p>Iako je azijski borac izgradio zvjezdani status na drugom kontinentu, volio bi stati u kavez s <strong>Khabibom</strong> <strong>Nurmagomedovim</strong>. </p><p>- Jedan čovjek kojem ide jako dobro i protiv koga bih se jednog dana volio boriti je Khabib Nurmagomedov. On je neporažen u profesionalnoj karijeri i pobijedio je svakoga koga je trebao. Vjerujem kako je trenutno svjetski broj jedan borac i bila bi mi čast jednog dana odraditi 'superfight', UFC protiv ONE-a - rekao je Lee medijima u Singapuru.</p><p>Za sada još relativno neiskusan borac, vjeruje da zna kakav bi pristup i strategija trebala biti u borbi protiv Dagestanca. Smatra da većina Khabibovih protivnika radi istu grešku, umjesto da se fokusiraju na druge stvari.</p><p>- Mislim da je najveći problem drugih boraca što se previše brinu oko toga što će Khabib napraviti. Svi su fokusirani na to da ih on ne sruši. Rijetko tko dovoljno razmišlja o tome kako pobijediti. Moj bi plan bio jednostavan. Izbaciti ga iz ritma udarcima, obraniti njegova rušenja te čak na kraju srušiti njega. Plan bi svakako bio pogoditi ga prije nego on pogodi mene. Kad mu jednom dozvolite da radi ono gdje je najbolji, sve dalje za vas je strmoglava padina. Ključ pobjede nad Khabibom je pogoditi ga prvi i onda ga udarati sve dok ti ruka ne završi u zraku - rekao je.</p><p>Borci koji su se dokazali u ONE-u postali su megazvijezde u svojim domovinama, a hoće li Christian Lee (13-3) obraniti titulu prvaka vidjet ćemo u petak na ONE-ovoj priredbi gdje ga čeka neporaženi Moldavac, Iuri Lapicus (14-0). <br/> </p>