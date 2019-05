Drugoligaš osvojio Kup Belgije, ali mogao bi ostati bez Europe

Nogometaši drugoligaša Mechelena pobjednici su belgijskog Kupa nakon što su u finalnom susretu u Bruxellesu pobijedili Gent sa 2-1.

Gent je poveo u 32. minuti golom Mamadoua Diarre, no šest minuta kasnije izjednačio je Nikola Storm. U drugom poluvremenu Mechelen je stigao do pobjede pogotkom Germana Mere u 62. minuti. Mechelenu, koji je ove sezone izborio povratak u elitni razred belgijskog nogometa, bio je to drugi naslov pobjednika Kupa nakon što je slavio i 1987. godine.

Gentu je ovo bilo peto finale Kupa i drugi poraz. No, nogometaši Mechelena možda će imati manje razloga za slavlje jer bi nakon izborenog plasmana u elitni rang belgijskog nogometa i plasmana u Europu, mogli ostati bez susreta Europskoj ligi.

Naime, oni su pod istraagom zbog namještanja utakmica te ih Nogometni savez Belgije još uvijek može izbaciti iz Europe, Uskoro se očekuje konačna odluka u tom slučaju, a nakon toga bit će poznata sudbina novopečenog belgijskog prvoligaša i osvajača Kupa.