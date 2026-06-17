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SPORNA ODLUKA

DRUŠTVENE MREŽE GORE - 'Ovo je sramota, sudac je pokrao Hrvate pred milijardama ljudi'

Piše 24sata,
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DRUŠTVENE MREŽE GORE - 'Ovo je sramota, sudac je pokrao Hrvate pred milijardama ljudi'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026, X/Screenshot, Canva

Engleska je povela protiv Hrvatske, ali tek iz ponovljenog pokušaja, nakon što je VAR sudac, Francuz Jerome Brisard, intervenirao i presudio da je Dominik Livaković izašao s gola kod obrane prvog udarca.

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"Hrvatska je pokradena i to pred milijardama ljudi", "Da je obranio i idućeg, i tog bi poništio", "Ovo je tolika sramota, na drugoj strani ne bi ponavljali", "VAR kao da je samo čekao, našli bi drugi razlog za poništiti gol da nisu ovo"... Ovakvih komentara na društvenim se mrežama, nakon po mnogima sporne odluke Clementa Turpina da ponovi penal i da drugu šansu Kaneu da zabije, može se naći na tisuće. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ivana Knoll pozirala uoči početka utakmice Engleska - Hrvatska Ivana Knoll pozirala uoči početka utakmice Engleska - Hrvatska SP 2026 Ivana Knoll na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

Podsjetimo, Turpin je nakon Modrićeva prekršaja nad Maduekeom s pravom pokazao na bijelu točku. 

ŠOKANTNA ODLUKA Evo tko je Clement Turpin, sudac koji je šokantno ponovio penal nakon Livakovićeve obrane!
Evo tko je Clement Turpin, sudac koji je šokantno ponovio penal nakon Livakovićeve obrane!

Engleska je povela protiv Hrvatske, ali tek iz ponovljenog pokušaja, nakon što je VAR sudac, Francuz Jerome Brisard, intervenirao i presudio da je Dominik Livaković izašao s gola kod obrane prvog udarca.

Pojavile su se nove fotografije, čini se da je Livaković za nekoliko milimetara bio van linije, ali društvene mreže  dalje kipte...

Foto: HTV/screenshot

"Kakva glupost, ako je ovo poanta VAR-a, onda ga ugasite", "Sudac od početka navlači za Engleze", "Ovo je sramota, malene uvijek pokradu"... Nižu se komentari.

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Ovdje pratite tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Engleska

Je li Engleska trebala ponoviti penal?

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Komentari 21
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