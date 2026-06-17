DRUŠTVENE MREŽE GORE - 'Ovo je sramota, sudac je pokrao Hrvate pred milijardama ljudi'

"Hrvatska je pokradena i to pred milijardama ljudi", "Da je obranio i idućeg, i tog bi poništio", "Ovo je tolika sramota, na drugoj strani ne bi ponavljali", "VAR kao da je samo čekao, našli bi drugi razlog za poništiti gol da nisu ovo"... Ovakvih komentara na društvenim se mrežama, nakon po mnogima sporne odluke Clementa Turpina da ponovi penal i da drugu šansu Kaneu da zabije, može se naći na tisuće.

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Podsjetimo, Turpin je nakon Modrićeva prekršaja nad Maduekeom s pravom pokazao na bijelu točku.

Engleska je povela protiv Hrvatske, ali tek iz ponovljenog pokušaja, nakon što je VAR sudac, Francuz Jerome Brisard, intervenirao i presudio da je Dominik Livaković izašao s gola kod obrane prvog udarca.

Pojavile su se nove fotografije, čini se da je Livaković za nekoliko milimetara bio van linije, ali društvene mreže dalje kipte...

Foto: HTV/screenshot

"Kakva glupost, ako je ovo poanta VAR-a, onda ga ugasite", "Sudac od početka navlači za Engleze", "Ovo je sramota, malene uvijek pokradu"... Nižu se komentari.

Gubili smo u ranoj fazi utakmice od Engleza i 2018. godine, svi znamo kako je tad završilo...

Ovdje pratite tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Engleska