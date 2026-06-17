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ŠOKANTNA ODLUKA

Evo tko je Clement Turpin, sudac koji je šokantno ponovio penal nakon Livakovićeve obrane!

Piše 24sata,
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Evo tko je Clement Turpin, sudac koji je šokantno ponovio penal nakon Livakovićeve obrane!
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Foto: Hannah McKay

Vrhunac karijere dosegnuo je sudeći dva velika europska finala u dvije uzastopne sezone. Poznat je kao sudac koji ne tolerira prigovore i nepoštovanje autoriteta

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Čast da otvori nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026. u srazu protiv Engleske pripala je Clementu Turpinu, jednom od najcjenjenijih europskih sudaca, koji je šokirao mnoge kada je u 12. minuti ponovio penal nakon što je Dominik Livaković obranio pokušaj Harry Kanea. Hrvatski je golman, dosudio je 44-godišnji Francuz, prerano izašao s crte, zbog čega je napadač Engleske dobio novu šansu s bijele točke.

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Inače, Turpin spada u elitni rang Uefinih djelitelja pravde, a u karijeri je sudio finala Lige prvaka i Europske lige te utakmice na tri svjetska i četiri europska prvenstva. Do Engleske, Turpin je četiri puta sudio hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i sva četiri puta Hrvatska je slavila.

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Niz je počeo još 2015. godine pobjedom 3-1 protiv Rusije u prijateljskoj utakmici. Nastavljen je u kvalifikacijama za Euro 2020. kada su "vatreni" u Trnavi svladali Slovačku također 3-1. Treću pobjedu pod Turpinovim vodstvom Hrvatska je upisala u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Katru, kada je na Poljudu pala Slovenija 3-0.

FIFA Club World Cup - Group F - Ulsan HD v Mamelodi Sundowns
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Posljednji susret bio je u kvalifikacijama za Euro 2024., gdje je Hrvatska minimalnom pobjedom 1-0 svladala Armeniju u gostima. Četiri utakmice, četiri pobjede, uz impresivnu gol-razliku 10-2. Nije ni čudo da se njegov odabir u hrvatskom taboru dočekao s odobravanjem.

Rano je počeo suditi

Rođen u Oullinsu, predgrađu Lyona, Turpin je odrastao u Montceau-les-Minesu u regiji Burgundiji, poznatoj po nogometnoj tradiciji. Zanimljivo, sudačku zviždaljku uzeo je u ruke sa samo 16 godina, nakon što je shvatio da kao igrač neće dosegnuti vrhunsku razinu. Paralelno je radio kao instruktor za djecu u lokalnom klubu, a strast prema pravilima igre odvela ga je u drugom smjeru. Njegov uspon bio je strelovit. Sa samo 26 godina debitirao je u francuskoj Ligue 1 2008. godine, postavši najmlađi sudac u povijesti prve lige. Status Fife stekao je 2010., a već 2012. uvršten je u elitnu skupinu Uefinih sudaca.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Hannah McKay

Vrhunac karijere dosegnuo je sudeći dva velika europska finala u dvije uzastopne sezone. Prvo je 2021. vodio finale Europske lige između Villarreala i Manchester Uniteda, a zatim je 2022. dobio najveće moguće priznanje, suđenje finala Lige prvaka između Liverpoola i Real Madrida na Stade de Franceu u Parizu.

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Njegova izvedba u pobjedi Reala 1-0 bila je pohvaljena kao mirna i autoritativna, a ključna odluka bila mu je ispravno poništeni pogodak Karima Benzeme zbog zaleđa nakon konzultacije s VAR-om.

Poznat je kao miran sudac

Turpina se opisuje kao suca koji dopušta protok igre i ne prekida je nepotrebnim prekršajima, što potvrđuje i njegov prosjek od oko 3,2 žuta kartona po utakmici. Ipak, poznat je po tome što ne tolerira prigovore i nepoštovanje autoriteta. Njegovo iskustvo na najvećim natjecanjima je ogromno; ovo mu je treće svjetsko prvenstvo, a sudio je i na europskim prvenstvima 2016., 2020. i 2024. godine. Na Euru u Njemačkoj vodio je tri utakmice, uključujući otvaranje između Njemačke i Škotske, dvoboj Engleske i Slovenije koji je završio 0-0 te napeti četvrtfinale između Nizozemske i Turske.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

(uz korištenje AI-ja)

Je li Engleska trebala ponoviti penal?

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