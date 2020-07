Dudu: I dalje pratim Dinamo, a kum Ogi bit će dobar izbornik

<p>Kako je dobro vidjeti te opet, otpjevali bi mu navijači Dinama, a zamalo smo mu otpjevali i mi. <strong>Eduardo da Silva </strong>došao je u Veliku Goricu na utakmicu Gorica - Hajduk s kumom <strong>Ognjenom Vukojevićem,</strong> izbornikom U-20 hrvatske reprezentacije.</p><p>Sjeli su u ložu 15-ak minuta prije početka utakmice. Srdačno se Dudu pozdravio, nasmijao.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Nogometaši Gorice slave pobjedu</b></p><p>- Nećeš valjda sad intervju - rekao je uz osmijeh, a kako ga posljednjih godina rijetko viđamo nismo propustili priliku, barem nakratko, četiri-pet minuta.</p><p>- Evo, došao sam s kumom Ogijem malo pogledati utakmicu. U Hrvatskoj sam u prosjeku dva puta godišnje. Sad sam došao na odmor s obitelji - rekao nam je treći strijelac u povijesti "kockastih".</p><p>Zabio je 29 golova u 64 nastupa, samo su Davor Šuker i Mario Mandžukić ispred. Legenda Dinama, legenda hrvatske reprezentacije, da nije bila Martina Taylora i teškog loma noge 2008. godine, sigurno bi napravio i veću karijeru. Pogotovo u Arsenalu čiji je dres tada nosio.</p><p>No, ljepše se prisjetiti onih dobrih vremena.</p><p>- Naravno da pratim <strong>Dinamo</strong> i HNL. Gledam streamove u Brazilu kad mogu. Dinamo je dobar, pratim sve što su radili u Europi u posljednje vrijeme - kaže Dudu.</p><p>Na leđima mu je 37. Karijera je gotova, ali...</p><p>- Od lopte se ne mogu odmaknuti. Sad treniram sam, sa svoj gušt - rekao je Eduardo i dodao:</p><p>- Živim u Riju. To je moj grad i tamo mi je najlakše zbog djece.</p><p>Kratko se ubacio i Ognjen Vukojević.</p><p>- Dudu sad prati i kuma kao trenera - nasmijao se Vukojević, a Eduarda smo pitali vjeruje li da će kum biti dobar trener i izbornik.</p><p>- Naravno da hoće - uz osmijeh je rekao Dudu.</p><p>Utakmicu je cijelo vrijeme komentirao s kumom Vukojevićem. Još je neko vrijeme u Hrvatskoj, tako da bi mogao otići i pogledati neku utakmicu Dinama u Maksimiru.</p><p>Odavno ga nije bilo u Hrvatskoj, mladi su se na stadionu u Velikoj Gorici pitali je li to on, a kad su shvatili da je vikali su 'To je Dudu'. On je naš Brazilac. Jedan od najvećih napadača koje smo ikad imali.</p>