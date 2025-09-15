Obavijesti

Dugo Selo vratilo Sesvetama za Europu u prvoligaškom debiju

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Susret Sesveta i Dugog Sela u kvalifikacijama za EHF Europsku ligu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nexe se, kao favorit skupine B, mučio s Metkovićem u Našicama 40 minuta (14-14), na kraju 30-22 uz šest golova Bakića. Zamet je u zadnjoj sekundi golom Radoičića odnio pobjedu iz Osijeka (32-31)

Tjedan dana nakon što su Sesvete nadoknadile poraz u Dugom Selu te s uvjerljivih 35-24 izborili skupinu Europske lige, u trećoj utakmici istih klubova u dva tjedna, na otvaranju rukometne Premijer lige, Dugoselci su šokirali Sesvećane na istome mjestu. U prvoj prvoligaškoj utakmici u povijesti kluba pobijedili su 24-23.

Sesvete su u 45. minuti vodile 21-19 i do kraja zabile još dva gola, u zadnjih pet minuta (23-21) nijedan. Severec je zabio za preokret na ulasku u zadnju minutu, a Turčiću je Ivan Poljak obranio sedmerac za izjednačenje. Baković je zabio pet golova za Sesvete, Markušić šest za goste, koji su zaslužili veliki pljesak.

Nexe se, kao favorit skupine B, mučio s Metkovićem u Našicama 40 minuta (14-14), na kraju 30-22 uz šest golova Bakića. Zamet je u zadnjoj sekundi golom Radoičića odnio pobjedu iz Osijeka (32-31), uz 11 golova Tomljanovića, dok je Poreč je sezonu otvorio s uvjerljivih domaćih 31-18 protiv Moslavine. Popović šest golova.

U skupini A Gorica je, uz osam golova Grubišića, pojačala tempo u drugom poluvremenu, nedohvatljiv za Rudar (29-24). Spačva i Varaždin u napetoj su završnici remizirali 25-25, Vignjević je realizirao sedmerac deset sekundi prije kraja, Varaždinci se nakon minute  odmora sa sirenom spasili golom Boroveca. Obojica su bili najbolji strijelci, Vignjević osam za domaće, Borovec pet. Čakovec je bio raspucan protiv povratnika u Premijer ligu, Umaga. Završilo je 31-19, Goričanec šest golova. Zagreb je prvo kolo protiv Trogira odigrao unaprijed (39-18).

