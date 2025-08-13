Obavijesti

U SOFIJI

Duje Ajduković prekinuo je niz od pet uzastopnih poraza

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ajduković je u glavnom bugarskom gradu postavljen za drugog nositelja, a za plasman u polufinale će se boriti protiv boljeg iz dvoboja Švicarca i Amerikanca

Hrvatski teniski reprezentativac Duje Ajduković (ATP - 262.) plasirao se u četvrtfinale ATP Challenger 50 turnira na zemljanoj podlozi u Sofiji, gdje je u osmini finala nadigrao 19-godišnjeg Indijca Aryana Shaha (ATP - 395.) sa 6-3, 6-3.

Ajduković je u Sofiji prekinuo niz od pet uzastopnih poraza u posljednjih mjesec dana. Jedan od njih, na Challengeru u španjolskoj Segoviji na tvrdoj podlozi, doživio je upravo od Shaha. Na zemljanoj podlozi je 24-godišnji Splićanin pokazao više i uzvratio Indijcu.

Ajduković je u glavnom bugarskom gradu postavljen za drugog nositelja, a za plasman u polufinale će se boriti protiv boljeg iz dvoboja Švicarca Mike Brunolda (ATP - 296.) i Amerikanca Dalija Blancha (ATP - 473.). 

