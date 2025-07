Duje Ćaleta-Car odlazi drugom 'vatrenom' u španjolsku ligu

Hrvatski reprezentativni stoper Duje Ćaleta-Car (28) na pragu je novog velikog poglavlja u svojoj karijeri. Nakon epizoda u Austriji, Francuskoj i Engleskoj, iskusni branič napušta redove Olympique Lyona i seli u jednu od najjačih svjetskih liga, španjolsku La Ligu. Kako javlja najpouzdaniji svjetski stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Ćaleta-Car je pred potpisom za Real Sociedad. Transfer je u završnoj fazi, a u baskijskom klubu pridružit će se sunarodnjaku Luki Sučiću, stvarajući tako zanimljivu hrvatsku koloniju u San Sebastiánu.

Talijanski novinar, poznat po svojoj krilatici "Here we go!", ovoga puta ističe kako je posao između Lyona i Real Sociedada praktički gotova stvar. "Dogovor je na pomolu i očekuje se da će uskoro biti finaliziran", poručio je Romano putem svojih kanala. Iako detalji odštete još nisu javno objavljeni, pregovori su ušli u završnu fazu. Baskijski klub dugo je tražio pouzdano pojačanje u srcu obrane, a u hrvatskom stoperu vide idealno rješenje za izazove koje donosi nova sezona u La Ligi.

Turbulentna godina u Lyonu i financijski spas

Ćaleta-Carov odlazak iz Lyona dolazi kao posljedica turbulentne godine. Iako je prošlog ljeta stigao kao pojačanje i potpisao trogodišnji ugovor, stvari se nisu razvijale prema planu. Promjena trenera i značajni financijski problemi s kojima se suočava francuski velikan stavili su ga na transfer listu. Tijekom prošle sezone izgubio je standardno mjesto u početnoj jedanaestorici, nastupivši tek 11 puta u Ligue 1, pri čemu je zabio i jedan gol. Njegova prodaja predstavlja nužan korak za Lyon, koji će ovim transferom osigurati prijeko potrebna sredstva za stabilizaciju poslovanja. Prema portalu Transfermarkt, tržišna vrijednost Šibenčanina procijenjena je na sedam milijuna eura, a očekuje se da će odšteta biti u tim okvirima.

Posebno zanimljiv aspekt ovog transfera je činjenica da Ćaleta-Car u Real Sociedadu neće biti sam. Tamo ga već čeka povremeni reprezentativni kolega Luka Sučić, kreativni veznjak koji je također nedavno pojačao redove baskijskog kluba. Prisutnost sunarodnjaka zasigurno će olakšati prilagodbu na novu sredinu, ligu i kulturu.

Što iskusni stoper donosi momčadi s Anoete?

Real Sociedad je prošle sezone za dlaku ostao bez plasmana u europska natjecanja, a upravo je obrana označena kao segment koji treba poboljšati. U Ćaleta-Caru dobivaju upravo ono što im je nedostajalo: fizičku dominantnost, mirnoću i ogromno iskustvo. Šibenčanin, koji je prve nogometne korake napravio u rodnom gradu, kalio se u Salzburgu prije nego što je napravio iskorake u Marseille, Southampton i na kraju Lyon. S više od 388 službenih utakmica u nogama, 17 golova i 10 asistencija, donosi dimenziju više. Njegovo iskustvo igranja u Ligi prvaka i drugim Uefinim natjecanjima bit će neprocjenjivo za momčad koja želi napraviti iskorak i ponovno postati redoviti sudionik europske scene.

Ovaj transfer čini se kao dobitna kombinacija za sve uključene strane. Duje Ćaleta-Car dobiva priliku za revitalizaciju karijere u jednom od najprestižnijih nogometnih okruženja, Real Sociedad osigurava iskusnog vođu obrane, dok Lyon rješava dio svojih financijskih briga. Za hrvatske navijače bit će uzbudljivo pratiti kako će se ovaj obrambeno-kreativni tandem snaći u zahtjevnoj španjolskoj ligi i hoće li upravo oni biti ključ koji će Real Sociedadu otvoriti vrata Europe.