Pogledajte 'poklončić' bivšeg hajdukovca za pobjedu u Puli

Duka je u Istru došao početkom siječnja kao slobodan igrač, a iz Hajduka je otišao u listopadu kada je došlo do sporazumnog raskida ugovora

<p><strong>Hajduk</strong> je stigao do treće gostujuće pobjede u sezoni. Teško, ali sretno, Splićani su pobijedili Istru 1-0 i to uz 'poklončić' bivšeg golmana <strong>Tomislava Duke</strong>.</p><p>Josip Juranović povukao je loptu po desnoj strani i ubacio u peterac domaćina. Bivši golman Hajduka Duka je jako loše reagirao tako što mu je ruka ispala iz ruku nakon što mu je zasmetao suigrač Josip Tomašević. Odbio ju je samo do Jaira koji je bio na vrhu peterca. Podbio je loptu prema golu, a glavu je na metar od gola podmetnuo Mijo Caktaš i zabio jedini gol na utakmici.</p><p>Riječ je pogrešci koja je koštala njegovu momčad poraza, ali treba priznati da je Duka ima ograničeni prostor kretanja i u trenutku kada je išao uhvatiti loptu, ispred njega se pojavio neoprezni suigrač.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NQe3_GoMYps" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Duka je u Istru došao početkom siječnja kao slobodan igrač, a iz Hajduka je otišao u listopadu kada je došlo do sporazumnog raskida ugovora. U splitskom klubu igrao je od 2018., a uspio je skupiti pet nastupa.</p><p> </p>