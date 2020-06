Tudor konačno dobio u gostima, ali igra Hajduka nije ni nalik onoj "kluba sa sjevera Italije"

Očito je kako Tudorovim igračima nedostaje utakmica i tečnosti u igri, ali i kvalitete da ovakve susrete s dvije trećine posjeda lopte i bezbroj poluprilika rutinski i bez previše nervoze privedu kraju.

<p>Dobra je vijest da je <strong>Hajduk</strong> napokon pobijedio nekoga u gostima osim <strong>Varaždina</strong>, a loša je vijest da je za tu pobjednu najzaslužniji bivši igrač Hajduka <strong>Tomislav Duka</strong>, a ne netko od aktualnih prvotimaca. I ma što <strong>Igor Tudor</strong> mislio o igri svoje momčadi, nije ovo bilo ni nalik minimalnim pobjedama "jednoga kluba sa sjevera Italije" u kojem je trener Hajduka igrao.</p><p>Splićani su u četvrtak pobijedili Istru u Puli 1-0 golom <strong>Mije Caktaša</strong> već iz šeste minute.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bakljada za rođendan Hajduka</strong></p><p>Ključ uspjeha u utakmicama Hajduka s na papiru slabijim suparnicima, koji od prve minute vode računa isključivo o tome kako sačuvati čistu mrežu, je iskoristiti jednu od prvih prilika i što ranije zabiti gol. Postignuti gol mijenja situaciju na terenu i prisiljava suparnika da se otvori, a to onda znači i više prostora i prilika za još koji gol i lakši dovršetak posla.</p><p>Protiv Intera je Jairo promašio dva zicera, Posavec 'popio' gol s tridesetak metara i to je zakompliciralo utakmicu do te mjere da je pobjednički gol postignut tek duboko u sudačkoj nadoknadi vremena, uz dosta pokidanih živaca i muke. Za razliku od Intera, Hajduk je Istru 'otvorio' već u šestoj minuti, iskoristili su bijeli nespretnost svog bivšeg golmana Tomislava Duke, koji se sudario sa suigračem Josipom Tomaševićem i ispustio centaršut Juranovića na nogu Jairu. Brazilac je vratio loptu u peterac, odakle je Caktaš lako poentirao, postigavši svoj 13 gol ove sezone. </p><p>Istra se nakon primljenog gola morala otvoriti, pa smo u nastavku susreta vidjeli nekoliko lijepih prilika s obje strane. Dojam je da je <strong>Gedeon Guzina</strong> u dva navrata u prvom dijelu, kada su mu zicere skidali Čuić i Posavec, te u drugom dijelu kad je pogodio gredu, bio bliže poravnanju, nego što su Juranović, Ismajli, Caktaš i Dolček bili drugom golu Hajduka. Splićani su u tim trenutcima dobili više prostora, imali su i veći posjed lopte, no previše su griješili da bi opasnije ugrozili gol Istre. Očito je kako Tudorovim igračima nedostaje utakmica i tečnosti u igri, ali i kvalitete da ovakve susrete s dvije trećine posjeda lopte i bezbroj poluprilika rutinski i bez previše nervoze privedu kraju.</p><p>Da nije tako, zar bi Hajduk čekao svoju prvu pobjedu u gostima, ako izuzmemo Varaždin, još od 14. svibnja prošle godine, dakle više od godinu dana!? Hajduk je čekao godinu dana, a <strong>Darko Nejašmić</strong> šest mjeseci na svoj službeni nastup?! U prvom dijelu sezone jedan od najboljih i najstandardnijih igrača Hajduka i standardni mladi reprezentativac, dolaskom Igora Tudora bio je zaleđen na klupi bez pravog objašnjenja. Večeras je dobio desetak minuta, i tek treba vidjeti hoće li tih desetak minuta biti naznaka boljih dana ili tek iznimka.... Baš kao i kad je u pitanju lijepa rola mladog Maria Čuića koji je večeras debitirao.</p><p>Riječ-dvije nakon ove utakmice zaslužuje i mladi napadač Hajduka na posudbi u Istri <strong>Ivan Delić</strong>, mladić koji na Poljudu nije dolazio u priliku igrati, a ono malo prilika što je dobivao nije najbolje iskoristio. Očito je kako s puno manjim pritiskom na leđima u dresu Istre potvrđuje talent koji su na treninzima vidjeli i treneri Hajduka te kako je odlazak na posudbu za njega bio pravi potez.</p>