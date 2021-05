Uh, Roko Šimić (17) mi baš puno pomaže. Da nema njega, puno bi mi teže bilo snaći se u prvoj momčadi sa starijim dečkima, priča nam Lokomotivin supertalent Lukas Kačavenda (18).

Lukas uživa maksimalno povjerenje Samira Toplaka (51). Protiv Slaven Belupa je odigrao sedmu utakmicu u 1. HNL, četvrtu u nizu s maksimalnom minutažom, a već je došao do prvog seniorskog gola, ali i asistencije, kad je poslužio prijatelja Šimića u 3-1 pobjedi.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor s Josipom Pivarićem

- Ma presretan sam. Do jučer sam bio u juniorima pa po dolasku u prvu momčad shvatio kolika je razlika između juniorskog i seniorskog nogometa, ali vjerujem da sam se brzo adaptirao - priča nam Kačavenda.

Mladi veznjak dočekao je svojih pet minuta.

- Trener Toplak otkrio me - slučajno. Bila je reprezentativna pauza, nedostajalo je igrača pa je trener pozvao nas pet-šest iz juniora za utakmicu s Orijentom. Tu smo mu se jako svidjeli Luka Stojković (17) i ja. Od tad smo stalno na treninzima s prvom momčadi, a meni se život potpuno promijenio - priča Kačavenda pa dodaje:

- Idem u treći razred Druge ekonomske škole na Trešnjevci, a u zadnjih mjesec i pol dana mislim da nisam ni dana bio na nastavi. Jednostavno, ne stignem. Treninzi mi se preklapaju sa školom, tu su i brojna putovanja, a zbog zgusnutog rasporeda i utakmice usred tjedna. Ocjene su malo pale, ali riješit ću to, škola mi je jako važna. Profesori mi izlaze u susret, a frendovi iz razreda prate sve moje utakmice i navijaju, ha-ha.

Vratili smo se još malo na utakmicu sa Slavenom.

- Nisam mogao zaspati dva-tri sata od uzbuđenja! Prije utakmice je trener Toplak prišao meni i Roku i kazao nam da od nas očekuje da riješimo utakmicu. To smo i učinili te napravili veliki korak ka ostanku u ligi - kaže dobro raspoloženi Kačavenda.

Kačavenda i Šimić nerazdvojni su. Osim sjajne suradnje na terenu, veže ih prijateljstvo izvan terena. I ne samo prijateljstvo...

- Roko mi je krizmani kum, a znamo se već više od deset godina. Kao klinci smo igrali zajedno u Kustošiji pa se u pionirima na dvije godine razdvojili. On je otišao u "lokose", a ja u Dinamo. Tamo sam igrao s top igračima poput Ivana Šaranića (17) i Tomislava Duvnjaka (18), ali u jednom trenutku nisam igrao koliko sam htio pa sam otišao u Lokomotivu - priča Kačavenda pa dodaje:

- Tamo me raširenih ruku dočekao Roko. Ma to prijateljstvo je nevjerojatno. Zajedno cijeli život idemo na more, na skijanja, odemo prespavati jedan kod drugog. I kad ne treniramo u klubu, mi treniramo zajedno.

A odakle je prezime Kačavenda, pomalo je neobično...

- Nemam pojma, stvarno. Tata je iz Zagreba, majka iz Siska. U Zagrebu sam i ja rođen.

Lukas se u svlačionici "lokosa" brzo snašao.

- Kao što sam rekao, kum Roko mi je puno pomogao, dao mi je par savjeta, upozorio me koga ne smijem ni pogledati, ha-ha. Puno sa mnom pričaju i kapetani Josip Pivarić (32) i Kyriakos Papadopoulos (29). Papa je baš dobar čovjek i najglasniji na utakmicama, ali i u svlačionici. Ma, top igrač - kazao je Kačavenda.

Mi smo uvjereni da će se za ovog mladog veznjaka još itekako čuti.