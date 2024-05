Dupla kruna na Poljudu: Jadran prvi puta prvak Hrvatske

Na Poljudu se igra najbolji vaterpolo u Hrvatskoj! Samo dan nakon vaterpolista Jadrana, naslov najboljeg kluba države osvojile su i vaterpolistice Jadrana. I to prvi puta u klupskoj povijesti.

Jadranašice su u trećoj i odlučujućoj utakmici pobijedile Mladost 10-7 te detronizirale mladostašice nakon sedam godina. Mladost je u posljednja četiri finala do naslova stizala upravo protiv Jadrana, ali sada je stiglo i vrijeme Splićanki.

Nakon dvije utakmice koje su odlučivali peterci, ova je i završila nakon 32 minute. Od uvodne prednosti 5-2, koju je Mladost stigla zahvaljujući sjajnoj Ivi Rožić, Jadran je imao utakmicu u rukama. Veliki minus za gošće bila su i dva isključenja Rije Glas već u šestoj minuti, a ta je Brođanka u prošloj utakmici zabila sedam golova. Još do 7-6 trajala je neizvjesnost, koju su golovima riješile Jelena Butić i Barišić.

Foto: HVS

- Mislim da smo fizički bili malo bolji od mladostašica i to se odmah vidjelo. Nije bilo onih padova, "crnih rupa" ni kod nas ni kod Mladosti, kao u prijašnjim utakmicama. To je bilo vidljivo. Možda su bili manja takva razdoblja, ali to nije bilo ključno. Sretan sam i zadovoljan, što drugo reći, napokon naslov prvakinja - rekao je trener Jadrana Aljoša Kunac.

- Sve smo trenirale za ovo! Svih ovih pet godina u Jadranu, stvarno smo se trudile i mislili smo da je ove godine baš došlo, naše, pravo vrijeme. Bile smo uporne, nismo posustajale i to su dokazale sve tri utakmice finala, posebno ova zadnja. Nismo nijednom klonule duhom, vjerovale smo da možemo uspjeti i na kraju smo se okitile zlatom - poručila je Jelena Butić.

Podijelile su se i individualne nagrade, Jadranova Lucija Buljac najbolja je golmanica prvenstva, a Iva Rožić najbolja igračica.