Obavijesti

Sport

Komentari 2
LOVA DO KROVA

Durant srušio rekord NBA lige. Evo koliko će spremiti u džep

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Durant srušio rekord NBA lige. Evo koliko će spremiti u džep
Foto: Troy Taormina

Kevin Durant produžio ugovor s Houston Rocketsima do 2028. za 90 milijuna dolara! Odrekao se 30 milijuna za bolju momčad. Oborio rekord zarade u NBA-u, pretekao LeBrona

Američka košarkaška zvijezda Kevin Durant (37) produžio je ugovora s Houston Rocketsima do 2028. godine, objavio je ESPN. Durant je u lipnju razmijenjen iz Phoenixa u Houston, a sada je produžio ugovor do 2028. godine vrijedan 90 milijuna dolara. Imao je pravo potpisati dvogodišnje produženje ugovora vrijedno do 122 milijuna dolara, međutim odrekao se oko 30 milijuna dolara zbog veće fleksibilnosti u izgradnji momčadi.

Durant sada drži rekord za najveću zaradu u karijeri u povijesti NBA lige sa 598,2 milijuna dolara na temelju trenutačnih i budućih plaća, nadmašivši LeBrona Jamesa (583,9 milijuna dolara). Prošle sezone je u dresu Phoenix Sunsa imao prosjeku od 26.6 koševa, šest skokova i 4.2 asistencije po utakmici.

Šest puta je izabran u prvu All-NBA petorku, a upisao je ukupno 1123 utakmice za Seattle SuperSonicse (2007-16), Golden State Warriors (2016-19), Brooklyn Nets (2020-23) i Sunse. U karijeri ima prosjek od 27.2 poena, sedam skokova, 4.4 asistencije i 1.1 blokadu. Houston otvara sezonu u noći na srijedu (1.30) protiv aktualnog NBA prvaka Oklahoma City Thundera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta
OVDJE PUNI BATERIJE

FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta

KOŽINO - Luka Modrić nakon potpisa ugovora s Milanom doputovao je u rodni Zadar na trotjedni odmor. Nedaleko od grada u apartmanskom naselju Kožino posjeduje nekoliko luksuznih vila s bazenima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025