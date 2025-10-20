Durant srušio rekord NBA lige. Evo koliko će spremiti u džep

Američka košarkaška zvijezda Kevin Durant (37) produžio je ugovora s Houston Rocketsima do 2028. godine, objavio je ESPN. Durant je u lipnju razmijenjen iz Phoenixa u Houston, a sada je produžio ugovor do 2028. godine vrijedan 90 milijuna dolara. Imao je pravo potpisati dvogodišnje produženje ugovora vrijedno do 122 milijuna dolara, međutim odrekao se oko 30 milijuna dolara zbog veće fleksibilnosti u izgradnji momčadi.

Durant sada drži rekord za najveću zaradu u karijeri u povijesti NBA lige sa 598,2 milijuna dolara na temelju trenutačnih i budućih plaća, nadmašivši LeBrona Jamesa (583,9 milijuna dolara). Prošle sezone je u dresu Phoenix Sunsa imao prosjeku od 26.6 koševa, šest skokova i 4.2 asistencije po utakmici.

Šest puta je izabran u prvu All-NBA petorku, a upisao je ukupno 1123 utakmice za Seattle SuperSonicse (2007-16), Golden State Warriors (2016-19), Brooklyn Nets (2020-23) i Sunse. U karijeri ima prosjek od 27.2 poena, sedam skokova, 4.4 asistencije i 1.1 blokadu. Houston otvara sezonu u noći na srijedu (1.30) protiv aktualnog NBA prvaka Oklahoma City Thundera.