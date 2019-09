Zbog teške ozljede izmijenio je način života i postao neuništiv

Dogodilo se to odmah nakon utakmice. Velike utakmice. Dok su Srbi tupo gledali u pod ili gdje već im je bilo najzgodnije u utrobi Dongguan arene, iz svlačionice Argentinaca odjekivala je pjesma. Što god im se našlo pod rukom, letjelo je u zrak, a on... On je samo mirno ušetao. I još jednom zagrlio svakog suigrača uz tek lagani osmijeh. Jer zna da još nisu ništa napravili. Makar, to ništa nije baš ništa jer Argentina je u polufinalu Svjetskog prvenstva. Tamo gdje je cijeli svijet vidio Srbe jer su mu oni tako nametnuli. Ne i 12 argentinskih ratnika prevođeni najvećim.

Bila je to samo poruka Luisa Scole da turnir još nije gotov. Turnir na kojemu u 40. godini školuje sve koji mu dođu "na sat", pa i kada treba u zadnje dvije minute zabiti i zadnji čavao u srpski lijes priče o zlatu, tu je. Iako je na terenu već proveo 28 minuta. U 40. godini, još jednom. Napravit će to jer drugačije nikad nije znao. To je jednostavno Luis Scola. I "scolovao" je i Srbe.

Imena se mijenjaju

Iz one generacije, Zlatne generacije koja je LeBrona Jamesa, Dwyanea Wadea i Tima Duncana u Ateni poslala u utakmicu za broncu, pa su se Amerikanci naljutili i do današnjeg dana izgubili još samo jednu službenu utakmicu dvije godine kasnije (Grčka u polufinalu SP-a), tu je samo još on. Dobro, aktivni su još i Carlos Delfino i Walter Herrmann, ali oni su na svoju reprezentativnu priču stavili točku. Ginobili, Nocioni, Oberto... Svi sada negdje iz fotelje gledaju ono što Scola radi u Kini. I navijaju.

- Ponosan sam na ovu momčad - napisao je Ginobili uživajući u onome što su Argentinci napravili Srbiji u četvrtfinalu.

Mogao je s njim i Scola, međutim, neke su stvari Argentincima svete. Između ostalog i reprezentacija.

- Znam da je većina mojih dugogodišnjih suigrača već u mirovini, ali meni još nije dosta.

Pa dok može čovjek koji je s 15 krenuo u argentinskom Ferru, a vidimo da itekako može, zašto ne. Sada bez Manua, Fabricija i Andresa, ali s Campazzom koji može sve i čiji će "pick" Srbija sanjati još noćima, s Deckom, Vildozom, Garinom, Laptovittolom... Imena se mijenjaju, Argentina i njen stil ne.

Istina, nema više one šarmantne duge kose, zamijenila ju je kratka i prosijeda, ali klasa ostaje za sva vremena. Forma? I ona. Razmislite, jeste li ikad vidjeli Scolu da je podbacio na nekom velikom turniru? Točno, to je nepoznat pojam u njegovom košarkaškom rječniku. Ne postoji. Uostalom, pročitajte ovaj podatak; u toj Ateni 2004. godine, u naponu snage s 24, bio je na prosjeku od 17,6 poena. Sada, 15 godina kasnije, u šest je utakmica u Kini na - 17,8.

Spavanje i prehrana

U onoj drugoj, kada je Argentina pobijedila Nigeriju, postao je drugi najbolji strijelac svjetskih prvenstava preskočivši Andrewa Gazea. Nakon Srbije popeo se na 680 koševa u 39 utakmica. Legendarnog Oscara Schmidta i njegovih 906 (35) neće stići, no kao da je važno.

Važno je, npr., reći, ma podvući najupečatljivijim markerom, da je od 1999. godine bio na svakoj reprezentativnoj akciji! Ili, ako je spretnije i lakše za objasniti klincima, 20 godina nije propustio nijednu. Samo je 2005. imao ljeto bez obaveza, igrali su tada Sjevernoamerikanci i Južnoamerikanci svoje Prvenstvo, ali tamo je Argentina otišla s drugim sastavom.

Strašno, baš strašno. Ako ga pitate koja je njegova tajna, ima odgovor. Zapravo, tajne su. Spavanje i prehrana.

- Vjerujem da je najvažnije dobro spavati. Ako se ne naspavate, nećete imati ni energije. Također, važno je i kada spavate jer, iako je količinom jednako, nije isto spavate li deset sati u razdoblju od 22 sata do 8 ili od 2 ujutro do 11.

Ulogu u njegovoj karijeri, koja je najteže pogođena prije osam godina kada se oporavljao od operacije koljena, ima još jedna posebna osoba u njegovom životu, supruga Pamela s kojom ima četiri sina (Matias, Lucas, Tiago, Tomas). Ona i jedan trenera s kojim je radio zaslužni su što je izmijenio prehranu u tim trenucima oporavka kada se opustio, kilaža je porasla na 115 kg, a udio masnog tkiva na 12 %. Trebalo je naći izlaz.

- Bio sam očajan jer mi se stanje nije poboljšavalo i pokušavao sam dokučiti što bi mi to moglo povećati šanse da se brže i bolje oporavim.

Nije zadnje ljeto

Prijedlog je bila posebna paleo dijeta koja je bogata proteinima, a siromašna ugljikohidratima. Izbacio je šećer i gluten. Supruga je recepte pretvarale u obroke, a on nosio na treninge i utakmice među NBA zvijezde. Sada, evo, i doveo karijeru skoro do petog desetljeća. Zato, između ostalog, nije propustio nijedan trening u NBA karijeri dok je prije četiri godine odlazio iz Indiane. Jest dotad samo osam utakmica zbog te ozljede. Profesionalac od p do c.

- Nisam isprva vjerovao u to, ali rekao sam: "Zašto ne"? Idem probati nešto drugačije. Počeo sam osjećati promjene. Bolje sam spavao, izgubio sam kilograme i smanjio udio masnog tkiva, jednostavno bolje se osjećao. Iskreno, ta zdrava hrana boljeg je i okusa makar mi je u početku trebalo da se priviknem na nju.

Srećom, Argentina se još neće morati privikavati na život bez njega. Ovo mu nije zadnje ljeto. Igrat će i u Japanu sljedeće godine. Ne sumnjajte. Ali prije toga Amerikanci. Možda Francuzi. Za finale SP-a i 16. reprezentativnu medalju. Probajte ga opet otpisati. Njega i njegove. El Almu Argentinu. Dušu Argentine.

Osobni karton:

Rođen: 30. travnja 1980. u Buenos Airesu

Visina: 206 cm

Pozicija: Krilni centar

Karijera:

Ferro Carril Oeste (1995 - 1998)

Gijón Baloncesto (1998 - 2000)

Saski Baskonia (2000 - 2007)

Houston Rockets (2007 - 2012)

Phoenix Suns (2012 - 2013)

Indiana Pacers (2013 - 2015)

Toronto Raptors (2015 - 2016)

Brooklyn Nets (2016 - 2017)

Shanxi Zhongyu (2017 - 2018)

Shanghai Sharks (2018 - 2019)

