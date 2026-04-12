POKUŠAJ BUĐENJA MOMČADI

Duvnjak izrazito nezadovoljan sa stanjem u klubu: Teško mi je to objasniti, ostao sam bez riječi

Piše Ivan Kužela
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Domagoj Duvnjak nije zadovoljan igrom Kiela. Kapetan tvrdi da momčad gubi kontinuitet i motivaciju u samom finišu sezone. Smatra kako publika zaslužuje više te da pritisak i strah od neuspjeha koče uspjeh ekipe

Bivši reprezentativac i kapetan Hrvatske Domagoj Duvnjak (37) nije zadovoljan stanjem u Kielu. Za njemačkog velikana igra od 2014. godine, ali trenutačno stanje opisuje kao alarmantno, prenosi Bild.

- Imam osjećaj da možemo pobijediti bilo koju momčad, ali i izgubiti od bilo koga. To me boli jer nam nedostaje kontinuitet. Ponekad ostanem bez riječi. 

- Imam osjećaj da svaka momčad koja dođe kod nas misli da ima šansu. To boli. Često loše ulazimo u utakmice, govor tijela, zalaganje i stav nisu onakvi kakvi bi morali biti, dodao je.

Remi s Eisenachom pred punom arenom ga je posebno pogodio.

- Protiv Eisenacha je arena bila rasprodana, bilo je 10.000 gledatelja. Oni su zaslužili više. Takve utakmice događaju nam se prečesto. Naš govor tijela i ono što pokazujemo na terenu moraju biti potpuno drukčiji. Igranje pod pritiskom ovdje je normalna stvar. Teško mi je to objasniti. Možda je riječ i o strahu od neuspjeha.

Kiel je trenutačno peti u Bundesligi s 37 bodova u 27 odigranih utakmica. Do kraja prvenstva ostalo je još osam kola, a Kiel zaostaje za četvrtim Gummersbachom četiri boda. Prve dvije pozicije vode u Ligu prvaka iduće sezone, a iduće tri u Europsku ligu. Drugo mjesto, na kojem je Flensburg, zaostaju osam bodova, ali imaju i utakmicu manje. 

- Ne volim te kalkulacije. Ostalo je još osam utakmica i u nedjelju moramo pobijediti. Moramo ići utakmicu po utakmicu, iako to zvuči kao izlizan odgovor. To je realnost. Sve drugo nema smisla.

Kiel je ove sezone uspješan na europskoj sceni. Dospio je do četvrtfinala Europske lige u kojem će 28. travnja igrati protiv Nexea u Našicama, a zatim i uzvrat u Njemačkoj 5. svibnja. 

- Nadam se da možemo doći do Final Foura Europske lige. Tada bismo imali još 12 utakmica do kraja sezone. Moramo podignuti razinu i pokazati drukčije lice nego protiv Eisenacha.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
POTPUNA PREOBRAZBA

FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja

Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine
FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!
'DRAGI, VODI ME...'

FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!

Nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Iduća destinacija Karima Adeyemija (24) mogla bi ovisiti isključivo o željama reperice Loredane Zefi (30)

