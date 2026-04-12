Duvnjak izrazito nezadovoljan sa stanjem u klubu: Teško mi je to objasniti, ostao sam bez riječi

Bivši reprezentativac i kapetan Hrvatske Domagoj Duvnjak (37) nije zadovoljan stanjem u Kielu. Za njemačkog velikana igra od 2014. godine, ali trenutačno stanje opisuje kao alarmantno, prenosi Bild.

- Imam osjećaj da možemo pobijediti bilo koju momčad, ali i izgubiti od bilo koga. To me boli jer nam nedostaje kontinuitet. Ponekad ostanem bez riječi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Govor Domagoja Duvnjaka | Video: čitatelj/24sata

- Imam osjećaj da svaka momčad koja dođe kod nas misli da ima šansu. To boli. Često loše ulazimo u utakmice, govor tijela, zalaganje i stav nisu onakvi kakvi bi morali biti, dodao je.

Remi s Eisenachom pred punom arenom ga je posebno pogodio.

- Protiv Eisenacha je arena bila rasprodana, bilo je 10.000 gledatelja. Oni su zaslužili više. Takve utakmice događaju nam se prečesto. Naš govor tijela i ono što pokazujemo na terenu moraju biti potpuno drukčiji. Igranje pod pritiskom ovdje je normalna stvar. Teško mi je to objasniti. Možda je riječ i o strahu od neuspjeha.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Kiel je trenutačno peti u Bundesligi s 37 bodova u 27 odigranih utakmica. Do kraja prvenstva ostalo je još osam kola, a Kiel zaostaje za četvrtim Gummersbachom četiri boda. Prve dvije pozicije vode u Ligu prvaka iduće sezone, a iduće tri u Europsku ligu. Drugo mjesto, na kojem je Flensburg, zaostaju osam bodova, ali imaju i utakmicu manje.

- Ne volim te kalkulacije. Ostalo je još osam utakmica i u nedjelju moramo pobijediti. Moramo ići utakmicu po utakmicu, iako to zvuči kao izlizan odgovor. To je realnost. Sve drugo nema smisla.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Kiel je ove sezone uspješan na europskoj sceni. Dospio je do četvrtfinala Europske lige u kojem će 28. travnja igrati protiv Nexea u Našicama, a zatim i uzvrat u Njemačkoj 5. svibnja.

- Nadam se da možemo doći do Final Foura Europske lige. Tada bismo imali još 12 utakmica do kraja sezone. Moramo podignuti razinu i pokazati drukčije lice nego protiv Eisenacha.