Duvnjak kao Modrić! Metličić: On nikad nije bio ovako dobar

Čovjek je godinama najbolji hrvatski igrač i u samom je svjetskom vrhu. Izrauban, u zenitu karijere, a uvijek ostavlja srce za Hrvatsku. No, nekad i nije išlo, pa se i među puk uvukla skepsa... Dok nije eksplodirao na jednom velikom natjecanju i reprezentaciju odveo do povijesnog uspjeha.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

To opisuje Luku Modrića i nezaboravnu rusku bajku. A još jedna takva priča razvija se u Austriji.

- Domagoj Duvnjak deset je godina jedan od najboljih rukometaša svijeta, ali u reprezentaciji nikad nije bio ovako... - govorio je u studiju RTL-a Petar Metličić, kao da nije htio reći "nikad bolji", ali nije nalazio drugu riječ.

- Nikad nije bio tako racionalan. Ne srlja u napadu, ne forsira udarac, ne griješi, u obrani je odličan - nabrajao je Pero.

I Drago Vuković se nadovezao:

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

- Prije je Balić bio naš Modrić, sad je to Dule. Drugačiji je, definitivno. Neću reći zreliji jer on je bio zreo i kad je tek došao u reprezentaciju, ali sad igra svoj najbolji turnir s reprezentacijom sigurno u zadnjih pet godina. I jako ga trebamo jer, realno, mi nemamo širinu. Duvnjak, Cindrić i Karačić izmjenjuju se na vanjskim pozicijama, umjesto Stepančića nema tko igrati i to je to.

Da malo potkrijepimo sve brojkama: Duvnjak je na Euru zabio 15 golova uz fantastičan šut od 83 posto! Promašio je samo tri lopte! Protiv Crnogoraca se zagrijavao (šut 1-2), protiv Bjelorusa krenuo (4-6), protiv Srba i Austrijanaca bio nezaustavljiv (5-5). Ima i dvije asistencije po utakmici. I nemjerljiv doprinos u obrani.

Da, Domagoj Duvnjak s 31 godinom u Austriji igra turnir života. Jedan od najvećih hrvatskih igrača u povijesti nema veliko zlato. I kao da je u Austriju došao s namjerom da ga uzme. Taj će stav, ne sumnjajte, odnijeti i u Norvešku, gdje se igraju utakmice za medalje...

Osvrnuo se Metličić i na Červarove riječi nakon pobjede Hrvatske nad Austrijom 27-23 kako su Mamić, Musa i Mandić loši u obrani.

- Joj, poznajem ga dobro, to je on rekao čisto da ih isprovocira. Jer svi su mu oni važni igrači i želi ih probuditi. Znam kakav je Lino, kritika je dio sporta, a i moramo se složiti s njim da ti igrači još ne daju onu što mogu. Červar mi djeluje iznenađujuće miran, kao da zna da može napraviti velike stvari, samo da ga neopali euforija, da ga ne 'prebaci'.

A izjave iz njemačkog tabora da nemaju šanse protiv (ovakve) Hrvatske?

- Svih ovih godina u rukometu nikad nisam čuo da ijedan njemački igrač, klub, trener... izjavi takvo što o bilo kojem suparniku! To je klasična pila naopako - zaključuje Pero.

Tema: Rukometni Euro 2020.