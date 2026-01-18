Obavijesti

Duvnjak nakon drame protiv Gruzije: Nije bilo lako za gledati

Piše Issa Kralj,
Duvnjak nakon drame protiv Gruzije: Nije bilo lako za gledati
Foto: Instagram / hrs_insta

Napetu utakmicu protiv Gruzije gledao je i Domagoj Duvnjak, ali ovog puta kao navijač nakon što se oprostio od reprezentacije prošle godine

Hrvatski rukometaši slavili su protiv Gruzije 32-29 nakon drame na otvaranju Europskog prvenstva u švedskom Malmöu. Hrvatska se od samog početka mučila te je upala u 'crnu rupu' i lovila veliki zaostatak od šest golova. Na poluvrijeme je otišla s vodstvom 15-14, a onda u dramatičnoj završnici drugog poluvremena predvođena Šoštarićem i Cindrićem koji su bili naši najbolji strijelci slavila.

Napetu utakmicu gledao je i Domagoj Duvnjak, ali ovog puta kao navijač nakon što se oprostio od reprezentacije prošle godine. Bivši kapetan u razgovoru za RTL podijelio je svoje dojmove o utakmici i kratko se osvrnuo na sljedeći dvoboj protiv Nizozemske. 

- Nije bilo lako za gledati, ali čestitke dečkima što su izvukli utakmicu na kraju, dva boda se pišu. Sutra je novi dan, pogledati što je bilo dobro, a što loše. Treba dobro analizirati utakmicu i pripremiti se za bitnu utakmicu protiv Nizozemske - rekao je Duvnjak. 

Sljedeća utakmica Hrvatske na rasporedu je u ponedjeljak 19. siječnja od 18 sati uz prijenos na RTL-u. Nakon Nizozemske, Hrvatsku čeka teška utakmica protiv domaćina Švedske. 

