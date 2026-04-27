Duvnjak o povratku u hrvatski rukomet: Jako teško, ali nikad se ne zna. Nedostaje mi...

Našice će u utorak, 28. travnja, s početkom u 18.45 sati postati središte europskog rukometa. U dvorani Osnovne škole kralja Tomislava rukometaši Nexe dočekuju njemačkog velikana Kiel u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige. Riječ je o jednom od najvećih susreta u novijoj povijesti našičkog kluba, koji je plasman među osam najboljih izborio nakon uvjerljivog prolaska protiv Kristianstada.

Momčad trenera Saše Barišića Jamana ove sezone pokazuje da može igrati ravnopravno s europskom elitom, a pritom se posebno ističe Tin Lučin, jedan od ključnih igrača i važan adut u oba smjera. S druge strane, Kiel u Slavoniju dolazi kao jedan od glavnih favorita natjecanja. Njemačka momčad prošla je grupnu i glavnu fazu bez poraza, a iskustvo igranja velikih utakmica i širina rostera čine je iznimno opasnim protivnikom u borbi za završni turnir u Hamburgu.

Foto: Profimedia

Uoči susreta u Našicama oglasio se i kapetan Kiela Domagoj Duvnjak, koji se povratkom u Slavoniju našao u posebnoj emocionalnoj situaciji.

- Drago mi je što sam se vratio ovdje, u moju Slavoniju. Osjećam se kao doma, zapravo jesam doma. Što se tiče utakmice, mislim da će biti jako teška. Mi nismo u nekoj bajnoj formi. Imali smo prije dva dana jako tešku utakmicu protiv Leipziga, protiv posljednjeg na tablici, i odigrali smo doma neriješeno, tako da nismo u nekoj formi. Nadam se da ćemo sutra izgledati bolje. Oni igraju dobro i zasluženo su u četvrtfinalu. Ovo je tek prva utakmica i mislim da će se sve odlučivati u uzvratu u Kielu - rekao je Duvnjak za RTL.

U Hrvatsku se vraća sve više njegovih suigrača s kojima je godinama igrao u reprezentaciji. Legendarni Duvnjak odgovorio je hoće li i on krenuti tim putem.

- To je jako teško pitanje. Produžio sam ugovor ovdje u Kielu na još jednu godinu, tako da ću, kada mi završi ugovor, imati 39 godina. Bliži se kraj karijere. Nikad ne reci nikad, ali jako, jako teško.

Doboj: Kiel svladao Al Ahly i osvojio broncu na Međunarodnom rukometnom turniru | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Ako već ne u igračkoj ulozi, možda u nekoj upravljačkoj…

- Meni i mojoj obitelji plan je da se vratimo u Hrvatsku i da živimo u Hrvatskoj. Dosta je bilo Njemačke, 17–18 godina smo gore. Nedostaje nam Hrvatska. Kakav ću posao imati poslije karijere, to ćemo vidjeti. Naravno da bih volio ostati u rukometu, ne nužno kao trener, to mi je jako teško, ali da budem uz igrače, uz svoje prijatelje, vrlo rado - zaključio je Duvnjak.

Prva utakmica igra se u Našicama, dok je uzvrat zakazan za 5. svibnja u Njemačkoj. Upravo zato domaći susret nosi veliku važnost za Nexe, koji će uz podršku ispunjene dvorane tražiti pozitivan rezultat protiv renomiranog protivnika i ostati u igri za plasman na završni turnir.