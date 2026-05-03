Duvnjak otvorio dušu: Karijera je bila savršena, ne bih ništa mijenjao, ali Hrvatska mi fali!

Rukometaši Nexea pobijedili Kiel u prvoj utakmici četvrtfinala EHF Europske lige | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Domagoj Duvnjak, jedan od najvećih hrvatskih rukometaša svih vremena, otkrio je kako doživljava posljednje poglavlje sjajne karijere, ali i planove za život nakon rukometa

Domagoj Duvnjak (37) karijeru je počeo u Đakovu, nastavio u Zagrebu, a 2009. godine otišao je u Hamburg gdje je proveo pet godina prije nego što je zakoračio u Kiel, klub u kojem već 13 sezona piše rukometnu povijest. U nedavnom intervju za Sport Klub govorio je o aktualnoj sezoni u dresu Kiela, porazu od Nexea (33-30) u četvrtfinalu Europske lige i onome što očekuje u uzvratu.

- Nexe je vrhunska ekipa, što su pokazali u prvoj utakmici. Potpuno su zasluženo pobijedili. Dečki su se bacili na glavu i definitivno je zaslužena pobjeda. Evo, ima još taj uzvrat u utorak. Ja se nadam da mi možemo nadoknaditi taj minus i da idemo na Final Four u Hamburg - rekao je bivši hrvatski reprezentativac.

Povratak u Slavoniju na utakmicu protiv Nexea probudio je posebne emocije.

- Bilo mi je lijepo, iskreno. Dugo nisam vidio prijatelje i obitelj. Vratio sam se u svoju Slavoniju. Bilo je lijepo sve, osim, nažalost, poraza - istaknuo je.

Ugovor s Kielom ističe mu u ljeto 2027., a plan je jasan.

- Plan je nekakav da se vratimo u Hrvatsku. Nedostaje nam Hrvatska, jako dugo smo u Njemačkoj, tako da vidjet ćemo što će biti, hoću li još produžiti koju godinu karijeru ili ne, ali u svakom slučaju veselim se novim izazovima. Nekako bih volio ostati u tom rukometu kojem sam stvarno puno dao, a ono minimalno što bih mogao vratiti nitko sretniji od mene. Nikada se ne zna - iskreno je otkrio.

Za kraj, otkrio je zadovoljstvo karijerom i putem koji ga je doveo do Kiela. 

- Iskreno, kad bih se negdje morao vratiti, ne bih ništa mijenjao. Mislim da je karijera jedna predivna. Bogu hvala, nije bilo nekih većih ozljeda. Bilo je svega, bilo je lijepih trenutaka, tužnih trenutaka, ali karijera se bliži kraju i pokušavam uživati još u ovom zadnjem dijelu karijere - zaključio je.

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

