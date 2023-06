Duvnjak prepustio čast legendi koja odlazi iz Kiela: Zaslužio je to, spašavao nam je gu*icu

Po 23. put Kiel je rukometni prvak Njemačke. Zbog, drugoplasiranom Magdeburgu, nedohvatljive gol-razlike, koje u Njemačkoj odlučuje prvaka u slučaju istog broja bodova, zadnje kolo u Göppingenu bilo je samo formalnost, ali Kiel je ostao ozbiljan i s 34-27 (Kozina četiri, Šarac jedan za domaćine) potvrdio titulu prvaka, koju je prošle godine osvojio Magdeburg.

Domagoj Duvnjak nije zabio gol, ali Kiel je osvojio ono što je svakom njemačkom klubu svetinja, veća od Lige prvaka. Prvi je put prvak Njemačke hrvatski kapetan postao s HSV-om, ovo mu je četvrti s Kielom. Ali, nije obavio dužnost kapetana i podigao trofej, već je to prepustio Niklasu Landinu koji se oprostio nakon osam godina jer se vraća kući u Dansku, u Aalborg.

Foto: Sascha Klahn/DPA

- Niklas je to zaslužio. Trojica su nas kapetana, zapravo, uz njega i Wienceka, pa smo se složili da on to učini. Proveo je osam godina u Kielu i pokazao nevjerojatne partije. Nekoliko nam je puta spasio gu*icu - rekao je Duvnjak.

Navijači su ih dočekali već u zračnoj luci, pa su paradom došli do svoje Wunderino arene i proslavili pred navijačima, svi obučeni u zebraste košulje, jer Zebre su im nadimak.

Foto: Sascha Klahn/DPA

- Ovo je bila jedna od najboljih sezona u mojoj karijeri. Četiri kluba dugo su se borila za naslov prvaka, za svaki gol i bod. Mi smo zaslužili ovaj naslov - dodao je Dule.

Uz Landina, od Kiela se oprostio i Sander Sagosen koji odlazi u norveški Kolstad, Zarabec će u Wislu, dok na gol dolazi Vincent Gerard te učiti uz Duvnjaka mladi Ellefsen s Farskih Otoka, koji će prvi puta i na Europsko prvenstvo.