Duvnjak: Srna mi je rekao uoči prvenstva 'Ako treba, neka mi opet pukne mišić za Hrvatsku'

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 17.45 sati napada finale. Prva prepreka na tom putu bit će Njemačka, koja je natjecanje u skupini I završila na drugom mjestu. Uoči polufinalnog ogleda pred kamere RTL-a stao je legendarni kapetan, dugogodišnji igrač Kiela i sada umirovljeni reprezentativac Domagoj Duvnjak te iznio svoja očekivanja od današnjeg susreta.

- Za stare dane mogao bih se malo zagrijati pa ući u igru - našalio se Duvnjak u uvodu.

Na sebi je nosio dres Zvonimira Srne, igrača koji je bio među najboljima sve do kobne utakmice s Islandom, u kojoj se ozlijedio.

- Super se osjećam. Ušli smo u polufinale. Obukao sam Zvonimirov dres jer sam i sam bio u takvoj situaciji i znam da mu je sada najteže. Nažalost, ozlijedio se i ne može pomoći ekipi, ali sigurno je njezin najvjerniji navijač. To njegovo srce i karakter, ta borba na terenu… nevjerojatno je što je radio i kako nas je vukao. Ispričat ću i jednu priču. Čuli smo se prije prvenstva, bio je ozlijeđen i imao problema sa zadnjom ložom, ali mi je rekao: ‘Dule, sve radim da pomognem reprezentaciji i, ako treba, neka opet pukne, za Hrvatsku.’

Da je priao s Duvnjakom potvrdio je i Srna koji će danas utakmicu gledati s tribina.

- Jako mi je krivo zbog ozljede, ali pričao sam s Duvnjakom koji mi je rekao da moram biti pozitivan radi ekipe i ekipa će to iskoristiti. Ekipa mi je napravila da se osjećam bolje i siguran sam da će svi dati sve od sebe za Hrvatsku - kazao je Srna

Duvnjak je cijelu inozemnu karijeru proveo u Njemačkoj i vrlo dobro poznaje njihovu reprezentaciju.

- Oni su samouvjereni i to nam ide na ruku. Neću reći da su arogantni, ali koliko čujem u Kielu, svi Nijemci uvjereni su da će danas pobijediti. To je dobro za nas. Oni jesu favoriti, ali igra se 60 minuta prave igre, pa ćemo vidjeti tko će pobijediti. Nadam se da ćemo to biti mi i da idemo po najsjajniju medalju.

Od reprezentacije se oprostio prošle godine, osvojivši srebro na Svjetskom prvenstvu.

- Ja sam svoje odigrao za reprezentaciju. Drago mi je i ponosan sam što dečki imaju tu energiju još od prošle godine. Netko će reći da je slučajno što smo ušli u polufinale, ali to sigurno nije tako. Ovo je rezultat njihova rada i odricanja, a ono što je najbitnije, sustavnog rada. Imaju prkos i inat, uvijek žele pokazati da su bolji od protivnika.

Dodjela medalja Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je s Njemačkom odigrala dvije pripremne utakmice, jednu kod kuće i jednu u gostima, a Nijemci su u obje slavili.

- Izgubili smo zbog njihove tranzicije ili našeg lošeg vraćanja u obranu. Izbornik je to sigurno detektirao i upravo će to danas biti ključ pobjede: brzo i odgovorno vraćanje u obranu te pametan napad bez tehničkih pogrešaka - istaknuo je Duvnjak.

- Sve je Dule rekao: naš bolji golman, vraćanje u obranu i naša tranzicija - nadovezao se Mirza Džomba.

Duvnjak je odgovorio i na pitanje smatra li da je prošlogodišnje srebro bilo okidač za stvaranje dobre atmosfere u reprezentaciji.

- U svom sam zadnjem intervjuu zahvalio starijoj generaciji koja nas je naučila kako treba poštovati ovaj dres. Dečki su toga svjesni i na tom valu mogu sve. Oduševljen sam. Gubili su, ali ostali su samouvjereni i znali su da će doći njihovih pet minuta. Evo, i sada se naježim. Svaka im čast. Ovo je dobra škola za budućnost - zaključio je Duvnjak.