Duvnjak razgalio navijače Kiela i produžio ugovor: 'Ostajem pa makar dolazio i na štakama...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Doboj: Kiel svladao Al Ahly i osvojio broncu na Međunarodnom rukometnom turniru | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Domagoj Duvnjak je u tradicionalnom govoru za kraj godine navijačima Kiela obznanio da će još godinu dana ostati u klubu. Erupcija oduševljenja nastala je kada je Duvnjak pokazao dres

Najbolji hrvatski rukometaš i dugogodišnji kapetan reprezentacije, Domagoj Duvnjak (37), još će najmanje godinu dana biti igrač njemačkog Kiela. Duvnjak i klub su to potvrdili nakon što je Kiel pobijedio Erlangen 28-25 na Štefanje te su navijači Kiela dobili još jedan prekrasan poklon za Božić. Duvnjak već tradicionalno održava govor na terenu za kraj godine te je na kraju otkrio radosnu vijest. Potpuni delirij je nastao kada je ispod veste pokazao dres s brojem 2027.

Govor Domagoja Duvnjaka 01:01
Govor Domagoja Duvnjaka | Video: čitatelj/24sata

- Ostajem još godinu dana, pa makar dolazio i na štakama. Još se osjećam dobro, zdrav sam i u formi. Na početku sezone rekao sam si da ako mi um i tijelo izdrže, volio bih ostati. Trener Filip Jícha pazi da se ne forsiram previše. U formi sam i stvarno želim nastaviti igrati rukomet sa svojim suigračima. Volim Kiel, volim naše navijače, volim ovu momčad - rekao je pa dodao:

- Želim pomoći našoj momčadi da zajedno raste i ostvari svoje ciljeve. I mislim da sam ovdje još uvijek potreban. Svi u mojoj obitelji se ovdje u Njemačkoj osjećaju kao kod kuće. Kiel nam je postao drugi dom. To nam olakšava ostanak još godinu dana ovdje.

Duvnjak je apsolutna legenda Kiela. U klub je stigao davne 2014. i svoje najbolje dane dao je tom njemačkom prvoligašu. S Kielom je 2020. osvojio Ligu prvaka te četiri puta postao prvak Njemačke, a dodao je tome i četiri njemačka kupa. "Zebre" su trenutačno na petom mjestu Bundeslige s 28 bodova nakon 19 kola.

