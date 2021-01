Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak ranije ovog tjedna osvojio je naslov europskog prvaka s Kielom, a sada je spreman Hrvatsku predvoditi na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Duvnjak je prije godinu dana s Kaubojima osvojio srebro na Europskom prvenstvu i motiva na SP-u u Egiptu neće nedostajati.

POGLEDAJTE VIDEO: Okupljanje Kauboja

- Kako god čudno zvučalo, meni će ova godina ostati zauvijek u sjećanju. Krenula je sa srebrnom medaljom na Europskom prvenstvu. Nažalost nije bila zlatna, bili smo u finalu nakon 10 godina i napravili smo sjajan uspjeh. Nakon toga osvojio sam njemačko prvenstvo s Kielom, u petom mjesecu sam postao otac malom Šimi i na kraju sam osvojio Ligu prvaka. Mislim da godina za mene stvarno ne može biti bolja - rekao je nedavno izabrani najbolji hrvatski sportaš za 2020. godinu za RTL pa nastavio:

- Jedan poseban osjećaj je kao kapetan podići taj pehar. To su stvarno trenuci koji ostaju za cijeli život i koje sanja svaki sportaš. Meni se to ostvarilo i jako sam sretan. Iako, moram biti iskren i reći da taj dan je bio potres u cijeloj Hrvatskoj i to me jako pogodilo. Nije lako igrati u takvim uvjetima. U glavi ti je da Hrvatska pati, ali eto, sportaši smo, profesionalci i morali smo to lijepo odraditi.

Kauboji su se okupili, među njima je ponovno i Ivan Čupić koji je iz reprezentacije izbivao dvije godine, i pod vodstvom izbornika Line Červara idu po novu medalju.

- Kao i svake godine, okupljamo se 1.1., ali, doduše, možda je ovo prvi put da se ovako rano okupljamo. Ali svake godine je isto. Svi jedva čekaju okupljanje, da vidim te dečke. Tu i tamo ih vidim po Njemačkoj kad igramo jedan protiv drugog, ali ovo je reprezentacija i nešto posebno i jedva čekam da krenu pripreme.

Duvnjak je prebolio i korona virus.

- Osjećam se dobro. Imao jesam problema, kada sam se vratio i kada sam prebolio. Koga ne bi nakon 14 dana ležanja, ništa ne radiš... Svaki čovjek imao bi problema s kondicijom kad se krene u trening. Trebalo mi je tri, četiri dana da se uhodam. Krenuo sam jako sporo, s kondicijskim trenerom sam radio po posebnom programu, svaki dan sve više i uspio sam se oporaviti.

Hrvatska ima problema s ozljedama i izostancima zbog korona virusa. Nedostaju Igor Karačić i Marin Šego, nema Luke Stepančića... Pa dokle može ovakva Hrvatska stići godinu dana nakon osvajanja srebra?

- Situacija nije laka, ali nećemo se buniti. Moramo vidjeti što će biti s Marinom Šegom, što je s Igorom... Koliko sam čuo on nije ovdje, ali radit će po posebnom programu. Luka Stepančić je ozlijeđen. Ali mi smo uvijek jaki, od toga ne bježimo uvijek imamo visoke ciljeve. Prvi plan je da prenesemo četiri boda u drugi krug, a onda nam se otvara jako velika šansa za četvrtfinale. Bit će jedno specifično prvenstvo, ne znamo kako će to izgledati radi korone, ali nadam se da će sve dobro proći i da ćemo osvojiti medalju. Jedva čekam da to krene, fali mi taj adrenalin. Ono ludilo iz prvog mjeseca je nezaboravno i nadam se da će tako biti i ovoga puta - zaključio je kapetan.