Duvnjakov Kiel opet pobijedio Nexe, Sesvećani prvi put slavili

Hrvatski predstavnici u EHF Europskoj ligi, rukometaši Sesveta i Nexea imali su polovičan učinak u susretima 4. kola po skupinama. Sesvete su u susretu skupine G porazile češku Karvinu sa 38-23 ostvarivši prvu pobjedu, dok je Nexe izgubio na gostovanju kod Kiela sa 28-31 u dvoboju iz E skupine.

Nexe pružio dobar otpor Kielu

Rukometaši Nexea odlično su otvorili utakmicu u Kielu, sredinom prvog poluvremena Našičani su imali četiri gola prednosti (10-6), no Kiel je do kraja poluvremena vratio prednost i na odmor otišao sa +3 (15-12). U drugom dijelu njemački sastav je poveo i sa osam razlike (28-20), no Nexe je serijom 6-0 smanjio na samo dva gola minusa. Nažalost, uslijedila su dva Kielova gola za 30-26 nakon čega se hrvatski sastav više nije uspio vratiti. Na koncu je završilo 31-28.

Bence Imre i Karl Wallinius sa po šest golova bili su najefikasniji u pobjedničkim redovima, a Domagoj Duvnjak je dodao jedan gol. Nexe su predvodili Tin Lučin i Luka Moslavac sa po pet golova, a Krešimir Kozina je zabio četiri.

U drugom susretu iz ove skupine Vojvodina je na gostovanju porazila španjolsku Torrelavegu sa 33-26. Kiel vodi s maksimalnih osam bodova, Vojvodina ima šest, a Nexe i Torrelavega po jedan bod. U idućem kolu Nexe gostuje kod Vojvodine 19. studenog.

Sesvećani razbili Čehe

Nakon tri poraza, rukometaši Sesveta su dočekli i premijernu pobjedu u Europskoj ligi. U dvorani u Jelkovcu uvjerljivo su porazili Karvinu sa 38-23 uzvrativši za prošlotjedni poraz u Češkoj (29-32).

Gosti su bolje otvorili susret, no Sesvete su sredinom prvog dijela okrenule rezultat i do kraja susreta više nisu ispuštale prednost. Na poluvremenu je bilo +4 (17-13), no momčad koju vodi Igor Vori je drugi dio dobila sa čak 11 razlike za konačnih 15 razlike. Sesvete su do slavlja predvodili Josip Tomić sa sedam, Zlatko Raužan i Davor Gavrić sa po šest golova, dok je Filip Perić imao čak 15 obrana. Na češkoj strani najefikasniji su bili Dominik Solak s pet i Jan Uzek sa četiri boda.

U drugom susretu iz ove skupine Flensburg-Handewitt je na gostovanju pobijedio Tatabanyju sa 39-29 upisavši i četvrtu pobjedu u skupini. Goste je predvodio Norvežanin August Baskar Pedersen sa 12 golova, dok je u domaćim redovima najefikasniji bio Španjolac Ignacio Plaza Jimenez sa sedam golova. Mateo Maraš je dodao tri gola. Na ljestvici vodi Flensburg sa osam bodova, Tatabanya ima četiri, a Sesvete i Karvina po dva boda. U idućem kolu, 19. studenog Sesvete će ugostiti Flensburg.