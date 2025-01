Duvnjakova ozljeda je teže prirode, 'out' je do kraja SP-a

Crne slutnje oko kapetana Domagoj Duvnjaka su se obistinile. U osmoj minuti odšepao je do klupe, a potom nakon masaže u suzama produžio do svlačionice. Odmah na poluvremenu je otišao na magnetsku rezonancu, a ona je pokazala kako je došlo do rupture mišića.

- Loše su vijesti. Duvnjak ima rupturu mišića i završio je natjecanje. Bilo bi pravo čudo ako bi se uspio oporaviti, ali moramo nastaviti bez njegove pomoći - rekao je izbornik Sigurdsson.

Uskoro opširnije...