Dva drugoligaša na Final Eightu Kupa: Najveći uspjeh Đakova u povijesti, prvoligaš pao u Omišu

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Dva drugoligaša na Final Eightu Kupa: Najveći uspjeh Đakova u povijesti, prvoligaš pao u Omišu
Foto: KK Đakovo

Nedavno je Gorica prilično uvjerljivo u prvenstvenom susretu slavila u Đakovu, no Slavonci su se zainatili i zahvaljujući simultanki Martina Vedriša (28 koševa, osam skokova) u zadnjoj četvrtini (34-18) stigli i prestigli Goricu

Na završnici Kupa Krešimira Ćosića, od 17. do 21. veljače (domaćin se još ne zna), igrat će minimalno dva drugoligaša. Košarkaši Đakova senzacionalno su se dokopali Final Eighta, slavonski drugoligaš prošle je sezone u zadnjem kolu zadržao status u Prvoj ligi, ali pojačan ove sezone (5-4 nakon devet kola) ostvario je najveći klupski uspjeh eliminiravši u osmini finala Goricu na njenom terenu.

Nedavno je Gorica prilično uvjerljivo u prvenstvenom susretu slavila u Đakovu (74-88), no Slavonci su se zainatili i zahvaljujući simultanki Martina Vedriša (28 koševa, osam skokova) u zadnjoj četvrtini (34-18) stigli i prestigli Goricu do konačnih 83-76.

- Nije nas i početku služio šut i Gorica nas je dobro pročitala. Bili smo neodlučni, no na kraju nam se otvorio šut u zadnjoj četvrtini. Sreća je bila na našoj strani, pogodili smo neke trice od table - rekao je trener Đakova Miron Češkić.

VELIKI PAD... Znate li koja je Hrvatska na svijetu u košarci? Lošiji smo od Angole, Libanona, Irana, BiH...
Znate li koja je Hrvatska na svijetu u košarci? Lošiji smo od Angole, Libanona, Irana, BiH...

Omiš je na domaćem terenu izbacio Samobor, najveće iznenađenje Premijer lige, koji je odmah do Splita, Zadra i Cibone na ljestvici. Omišani su, čak i bez nadahnute partije najboljeg igrača Victora Nwagbaraoche (šut 6/22 za 14 koševa) slavili 89-78 uz 27 koševa Roka Gizdavčića te 15 koševa i 15 skokova iskusnog Josipa Sobina u punoj minutaži. Split je bio uvjerljiv u dvoboju prvoligaša, Alkar je na Gripama stradao s 27 razlike (83-56), Vito Kučić brojio je do 24 koša.

Uz Zadar, koji je prošlog tjedna tek u produžetku slomio Dubravu na Višnjiku, čekamo još četiri putnika na Final Eight, do kraja prosinca igrat će Škrljevo - Dubrovnik, Cibona - Zabok, Kvarner - Dinamo i Cedevita - Šibenka.

