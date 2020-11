Dva gola Livaje; Milan izgubio nakon 8 mjeseci: Srušio ih Lille

<p>Hrvatski nogometaš <strong>Marko Livaja</strong> postigao je dva pogotka u gostujućoj pobjedi AEK-a 4-1 protiv Zorje u susretu 3. kola skupina G Europske lige, a iznenađenje večeri priredili su <strong>Lille </strong>i praška Sparta ostvarivši gostujuće pobjede protiv <strong>Milana </strong>sa 3-0, te Celtica sa 4-1 u skupini H.</p><p>U derbiju skupina D Benfica i Rangers su odigrali 3-3, nakon što je Rangers vodio 3-1 i imao igrača više. Portugalski velikan je poveo već u drugoj minuti golom Goldsona, no sve se okrenulo kada je Otamendi u 19. minuti 'pocrvenio'. Rangers je s igračem više vrlo brzo okrenuo rezultat golovima Goncalvesa (24-ag) i Kamare (25). Korak bliže pobjedi Škoti su stigli u 51. minuti kada je Morelos zabio za 3-1. Međutim, Benfica se nije predavala. Rafa Silva je u 77. minuti smanjio na 3-2, da bi Nunez u sudačkoj nadoknadi donio bod domaćinu.Borna Barišić je odigrao cijeli susret za Rangers, dok je Nikola Katić i dalje izvan stroja zbog ozljede. </p><p>U drugom susretu Lech je sa 3-1 pobijedio Standard nanijevši Belgijancima i treći poraz u skupini. Golove za poljski sastav zabili su Skoraš (14) i Ishak (22, 48), a za goste Lestienne (29). Karlo Muhar je za Lech odigrao posljednjih 10 minuta, dok Marko Malenica nije ulazio u igru, baš kao niti Duje Čop za goste. Benfica i Rangers imaju po sedam bodova, Lech ima tri boda, Standard je na začelju bez bodova.</p><p>Roma je u susretu A skupine deklasirala Cluj sa 5-0, Golove za rimski sastav zabili su Mhitarjan (2), Ibanez (24), Mayoral (34, 84) i Rodriguez (89). Damjan Đoković je igrao cijeli susret za goste, dok je Gabriel Debeljuh igrao do 67. minute.</p><p>U skupina B Rapid i Dundalk su odigrali sjajnu utakmicu, koja je na koncu završila sa 4-3. Za Rapid su zabili Ljubičić (22), Arase (79), Hofmann (87) i Demir (90), a za goste Hoban (7), McMillan (81-11m) i D. McMillan (90+6-11m). Mateo Barać je igrao za Rapid do 54. minute. </p><p>Golijadu smo vidjeli i u skupini C. Bayer Leverkusen je na gostovanju u Petah Tikvi porazio Hapoel Be'er Sheva sa 4-2. Bailey (5, 75), Dadya (38-ag) i Wirtz (88) zabili su za "apotekare", a oba gola za Hapoel postigao je Acolatse (11, 25). Tin Jedvaj je za Bayer igrao do 62. minute. U drugom susretu Slavija je u Pragu pobijedila Nicu sa 3-2. Kuchta (16, 71) i Sima (43) su zabili za češki sastav, a Gouiri (33) i Ndoye (90+2) za goste. Petar Musa nije igrao za Slaviju. Na ljestvici vode Bayer i Slavija sa po šest bodova, dok Nica i Hapoel imaju po tri boda.</p><p> </p><p>U skupini E PAOK je uvjerljivo sa 4-1 pobijedio PSV Eindhoven. Nizozemci su poveli u 21. minuti golom Zahavija, no Grci su u nastavku okrenuli rezultat golovima Schwaba (47), Živkovića (55, 66) i Tzolisa (58). Antonio Čolak je za PAOK igrao prvo poluvrijeme. U drugom susretu Granada je na gostovanju pobijedila Omoniju sa 2-0. Granada ima sedam, PAOK pet, PSV 3, a Omonia bod.</p><p>Nakon dva uvodna poraza, AEK je dohvatio prve bodove porazivši Zorju sa 4-1. Najbolji igrač utakmice bio je hrvatski nogometaš Marko Livaja postigavši dva gola (54, 81), a među strijelce su se upisali i Tanković (7), te Mantalos (34). Za Ukrajince je zabio Kočergin (81). Lovro Cvek nije igrao za Zorju, dok je Livaja u gostujućim redovima igrao cijeli susret.</p><p>U drugom susretu Leicester City je pobijedio Bragu sa 4-0. Dva gola je zabio Iheanacho (21, 48), a po jedan Prate (67 i Maddison (78).Na ljestvici vodi Leicester City s devet bodova, Braga ima 6, AEK tri, a Zorja je bez bodova.</p><p>Milan je dočekao Lille kao lider talijanskog prvenstva i lider H skupine, no Francuzi su pružili fantastičnu predstavu pobijedivši sa 3-0.Junak susreta bio je Yusuf Yazici koji je zabio sva tri gola (22-11m, 55, 58). Za Milan je od 62. minute zaigrao Ante Rebić ušavši u igru umjesto Zlatana Ibrahimovića, dok je Domagoj Bradarić odigrao cijeli susret za Lille. Posljednji je put Milan izgubio prije osam mjeseci od Genoe (1-2) u Serie A.</p><p>U drugom susretu praška Sparta je u Glasgowu deklasirala Celtic sa 4-1.Tri gola je zabio Lukas Juliš (26, 45, 77), a među strijelce se upisao i Ladislav Krejči (90). Za Celtic je zabio Griffihts (65). Na ljestvici vodi Lille sa sedam bodova, Milan ima šest, Sparta tri, a Celtic bod.</p><p>U skupini J Royal Antwerp, kojeg vodi Ivan Leko, je kod kuće izgubio od LASK-a sa 0-1. Pogodak odluke zabio je Eggestein u 55. minuti. Petar Filipović je igrao cijeli susret za goste. U drugom susretu Tottenham je na gostovanju pobijedio Ludogorec sa 3-1. Jose Mourinho nije dozvolio novo iznenađenje nakon što su Spursi u posljednjem kolu poraženi u Belgiji.</p><p>Ovoga puta londonski sastav je ozbiljno odradio posao, a golove su zabili Kane (13), Lucas Moura (32) i Lo Celso (62), dok je za domaćine zabio Keseru (50). Za Kanea je to bio 200. golu u 300. nastupu za Tottenham. Na ljestvici vode Royal Antwerp, Tottenham i LASK sa po šest bodova.</p><p>Hoffenheim je i dalje bez Andreja Kramarića pobijedio Slovan Liberec sa 5-0, a golove su zabili Dabour (22, 29), Grillitsch (59) i Adamyan (71, 76).U drugom susretu iz L skupine Crvena zvezda je pobijedila Gent sa 2-1.</p><p>Kanga je doveo domaćine u vodstvo u 12. minuti, no Gent je izjednačio u 31. minuti preko Ofoea. Pobjedu beogradskom sastavu donio je Katai u 59. minuti. Hoffenheim ima devet bodova, Crvena zvezda šest, Slovan tri, a Gent je bez bodova.</p>