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LIGA NACIJA

Dva Hrvata u VAR sobi u susretu Walesa i Danske u Cardiffu

Piše Davor Kovačević,
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Dva Hrvata u VAR sobi u susretu Walesa i Danske u Cardiffu
ARHIVA - Zagreb: Prvi put u Hrvatskoj na službenoj utakmici korištena je VAR tehnologija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Terenski dio bit će u rukama bosansko- hercegovačke postave Glavni sudac dvoboja bit će Irfan Peljto, pomagat će mu Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, četvrti je sudac Miloš Gigović

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Nedjeljni dvoboj Walesa i Danske u četvrtom kolu Lige nacija imat će i hrvatsku sudačku postavu. Ivan Bebek bit će u VAR sobi, a njegov pomoćnik bit će Fran Jović.

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Trening 'vatrenih' na Rujevici | Video: Goran Kovacic/PIXSELL

Terenski dio bit će u rukama bosansko- hercegovačke postave. Glavni sudac dvoboja bit će Irfan Peljto, pomagat će mu Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, četvrti je sudac Miloš Gigović.

Wales je u četvrtak pobijedio Norvešku 2-1, Danska je kod kuće izgubila od Portugala 2-4. Nakon tri kola Portugal vodi s devet bodova, Danska, Norveška i Wales imaju po tri.

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