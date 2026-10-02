Terenski dio bit će u rukama bosansko- hercegovačke postave Glavni sudac dvoboja bit će Irfan Peljto, pomagat će mu Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, četvrti je sudac Miloš Gigović
LIGA NACIJA
Dva Hrvata u VAR sobi u susretu Walesa i Danske u Cardiffu
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Nedjeljni dvoboj Walesa i Danske u četvrtom kolu Lige nacija imat će i hrvatsku sudačku postavu. Ivan Bebek bit će u VAR sobi, a njegov pomoćnik bit će Fran Jović.
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Terenski dio bit će u rukama bosansko- hercegovačke postave. Glavni sudac dvoboja bit će Irfan Peljto, pomagat će mu Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, četvrti je sudac Miloš Gigović.
Wales je u četvrtak pobijedio Norvešku 2-1, Danska je kod kuće izgubila od Portugala 2-4. Nakon tri kola Portugal vodi s devet bodova, Danska, Norveška i Wales imaju po tri.
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