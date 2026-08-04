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FRANJO SE TRAŽI

Dva kluba iz liga 'petice' u lovu na 'vatrenog'. Evo koliko nude

Piše HINA,
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Dva kluba iz liga 'petice' u lovu na 'vatrenog'. Evo koliko nude
Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Betis i Hull City jure za Ivanovićem, Benfica traži milijune i ne popušta! Hoće li Hrvat završiti u Sevilli ili na Otoku

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Španjolski Betis koji će igrati u Ligi prvaka i novi engleski prvoligaš Hull City trenera Sergeja Jakorovića zainteresirani su za 22-godišnjeg hrvatskog napadača Franju Ivanovića iz Benfice, izvijestile su radijska postaja Onda Cero i novine A Bola.

Hull City je navodno poslao vrlo dobru ponudu za Ivanovića koja bi portugalskom klubu mogla donijeti između 20 i 25 milijuna eura za igrača kojeg je prošlog ljeta doveo za 22,8 milijuna eura. Real Betis, koji je u potrazi za napadačem, također je zainteresiran za Ivanovića. Računa da bi Hrvat radije igrao za momčad s europskim ambicijama nego za novog člana engleske Premier lige.

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Početni problem bio je u tome što je Betis želio dovesti Ivanovića na jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa, uz preuzimanje njegove plaće i plaćanje naknade za posudbu. Takav model nije odgovarao Benfici, koja preferira trenutačnu prodaju ili posudbu uz obvezni otkup. Upravo na tome Betis sada pokušava pronaći kompromis, iako nema jamstava da će uspjeti. U Sevilli smatraju da je tražena cijena previsoka cijena te nastoje dogovoriti transfer za manji iznos, navode medijima o kojima se Ivanović i klubovi nisu oglasili.

Franjo Ivanović je ovog ljeta dobio konkurenciju u napadu Benfice dolaskom 22-godišnjeg kolumbijskog reprezentativca Jhona Durána. Prošle sezone se nije uspio nametnuti u početnoj postavi lisabonskog kluba jer je tadašnji trener Jose Mourinho postavljao formaciju s jednim napadačem u vrhu davavši prednost grčkom reprezentativcu Vangelisu Pavlidisu, koji je još uvijek ondje. Benficu je ljetos napustio Mourinho preuzevši klupu Real Madrida, a na njegovo mjesto je došao Marco Silva iz londonskog Fulhama.

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