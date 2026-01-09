Dva nesporazuma i dvije ozljede obilježili su Hajdukove pripreme

Prvih pet dana priprema obilježili su kiša, dva nesporazuma i dva problema. Sve je krenulo s posudbom Frana Karačića u Osijek, koja je bila dogovorena, pa zaustavljena dok svi s Poljuda ne daju zeleno svjetlo i uvjere se da Niko Sigur nije tako blizu transferu na Otok kako se činilo. Na koncu bi Hajduk ipak trebao dati zeleno svjetlo Karačiću za odlazak u Osijek, ali dok se ne potpiše...

Pokretanje videa... 01:02 Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell

Drugi nesporazum dogodio se s Mihaelom Žaperom, koji je bio nezadovoljan polusezonom provedenom na posudbi, uglavnom na klupi Lokomotive. Čelnici Hajduka dali su Žaperu i njegovim zastupnicima do znanja da na njega ne računaju ni na proljeće, dali su mu zeleno svjetlo da pronađe novi klub, i oni su pronašli Radomlje.

Foto: NK Radomlje

Nekadašnji Hajdukov klub partner objavio je na svojim društvenim mrežama vijest o angažmanu Žapera, čak su ga i uvrstili u momčad za prvi pripremni ogled iako papiri za posudbu nisu formalno bili potpisani, pa su vijesti, vjerojatno na intervenciju Hajduka na brzinu izbrisali. Na koncu bi sve trebalo biti u redu, ali dok se ne potpiše...

Foto: HDTV/Screenshot

Što se tiče problema, oni se odnose na Zvonimira Šarliju i Rokasa Pukštasa, koji su kraj prvog dijela sezone propustili zbog ozljeda, Pukštas gležnja a Šarlija zadnje lože. Prve prognoze su bile optimistične, očekivalo se da i jedna i drugi započnu pripreme s ostatkom momčadi, ali od toga ništa. Šarlija je i dalje na čekanju, Pukštas radi zamjenske treninge i za sada nisu u konkurenciji za nastupe. U nedjelju u Zmijavcima sigurno, a dalje...

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk