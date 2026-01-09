Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIPREME HAJDUKA

Dva nesporazuma i dvije ozljede obilježili su Hajdukove pripreme

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Dva nesporazuma i dvije ozljede obilježili su Hajdukove pripreme
6
Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

Nesporazumi s posudbama Frana Karačića i Mihaela Žapera te ozljede Rokasa Pukštasa i Zvonimira Šarlije za sada su jedine vijesti kada je u pitanju igrački kadar Hajduka ...

Admiral

Prvih pet dana priprema obilježili su kiša, dva nesporazuma i dva problema. Sve je krenulo s posudbom Frana Karačića u Osijek, koja je bila dogovorena, pa zaustavljena dok svi s Poljuda ne daju zeleno svjetlo i uvjere se da Niko Sigur nije tako blizu transferu na Otok kako se činilo. Na koncu bi Hajduk ipak trebao dati zeleno svjetlo Karačiću za odlazak u Osijek, ali dok se ne potpiše...

Pokretanje videa...

Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' 01:02
Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell
'BILI' MERCATO Hajduk pred kišom pobjegao u Stobreč. Žaper prema Sloveniji, trojica traže nove klubove...
Hajduk pred kišom pobjegao u Stobreč. Žaper prema Sloveniji, trojica traže nove klubove...

Drugi nesporazum dogodio se s Mihaelom Žaperom, koji je bio nezadovoljan polusezonom provedenom na posudbi, uglavnom na klupi Lokomotive. Čelnici Hajduka dali su Žaperu i njegovim zastupnicima do znanja da na njega ne računaju ni na proljeće, dali su mu zeleno svjetlo da pronađe novi klub, i oni su pronašli Radomlje. 

Foto: NK Radomlje

Nekadašnji Hajdukov klub partner objavio je na svojim društvenim mrežama vijest o angažmanu Žapera, čak su ga i uvrstili u momčad za prvi pripremni ogled iako papiri za posudbu nisu formalno bili potpisani, pa su vijesti, vjerojatno na intervenciju Hajduka na brzinu izbrisali. Na koncu bi sve trebalo biti u redu, ali dok se ne potpiše...

Foto: HDTV/Screenshot
TRENER HAJDUKA UOČI PRIPREMA Garcia: Loše vrijeme nas je zateklo, ali smo se adaptirali
Garcia: Loše vrijeme nas je zateklo, ali smo se adaptirali

Što se tiče problema, oni se odnose na Zvonimira Šarliju i Rokasa Pukštasa, koji su kraj prvog dijela sezone propustili zbog ozljeda, Pukštas gležnja a Šarlija zadnje lože.  Prve prognoze su bile optimistične, očekivalo se da i jedna i drugi započnu pripreme s ostatkom momčadi, ali od toga ništa. Šarlija je i dalje na čekanju, Pukštas radi zamjenske treninge i za sada nisu u konkurenciji za nastupe. U nedjelju u Zmijavcima sigurno, a dalje...

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'
I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026