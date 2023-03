Dva sraza Gvardiola i Haalanda i dvije krajnosti nogometne igre

Prvi čin u Njemačkoj, Leipzig - Manchester City 1-1. Joško Gvardiol čvrsto je obgrlio Erlinga Haalanda i ne da mu da prođe. Fotografija koja najbolje sažima prvu utakmicu.

Maestralni Hrvat u potpunosti je zaustavio norveški stroj za golove i pospremio ga u džep. Norvežanin je bio nemoćan, tražio loptu, spuštao se po nju, ali kada god bi ju primio, pored njega bi se pojavio Gvardiol. Hrvat najbolji igrač utakmice, a Haaland najgori.

Foto: Jan Woitas/DPA

Mnogi su ga proglasili ponajboljim stoperom na svijetu i čovjek kojeg City želi pod hitno dovesti, Leipzig prozvao jednim od najboljih igrača Europe, a njegovog suparnika samo 'Erlingom Haalandom'. I žestoko se opekao.

Drugi čin u Engleskoj, Manchester City - Leipzig 7-0. Norveški viking juri prema golu poput nezaustavljivog vlaka, a iza njega prašinu guta Joško Gvardiol koji nemoćno pada na travu. Čudesni Haaland poigravao se s hrvatskim braničem, prolazio ga kako god je htio, maltretirao obranu Leipziga i na koncu utrpao pet golova. Gvardiol najgori igrač utakmice, a Haaland najbolji.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Dvije fotografije, dva ista igrača, dvije krajnosti. Fotografije koje najbolje opisuju surovost nogometne igre. Jedan dan si heroj, svi ti kliču i hvale te, dive ti se i dižu u nebesa, a drugi dan si tragičar, 'najgori', kritiziraju te i dovode u pitanje tvoje kvalitete. Svakome se može dogoditi loš dan, no problem je kada si jedan od najboljih u svijetu. Upadaš u mlin javnosti iz kojeg teško izlaziš, Gvardiol i Haaland susreli su se s tim u ove dvije utakmice, a susretat će se i u budućnosti.

Bit će i utakmica u kojima će biti najgori, kao što im se sada dogodilo u ovome dvomeču, bit će i dana kada će svi o njima pisati. No, neminovno je da se radi o nogometnim draguljima. Mnogi talentirani igrači prodefilirali su u nogometnoj povijesti, no rijetki su ostavili neki trag. Samo veliki nogometaši mogu ostati na zemlji, ograditi se od pritiska i distancirati od pohvala ili kritika. To je ono što krasi najbolje, to je ono što krasi Gvardiola i Haalanda. Jedna utakmica nije mjerilo kvalitete i nečije klase niti ona može povećati cijenu igraču za 50 milijuna eura ili je umanjiti.

Foto: Sofascore za 24sata

Foto: Sofascore za 24sata

Najbolji su uvijek pod povećalom, a njih dvojica to i jesu. Haaland ima 22 godine, a Joško je tek godinu mlađi. Budućnost nogometa u sigurnim je rukama, a ako jednog dana zajedno zaigraju, što je vrlo moguće, jao si ga njihovim protivnicima.

