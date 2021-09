Iako su joj uspjesi u golfu miljama daleko od onih koje je napravio Tiger Woods (45), bivša golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac (28) ima pola milijuna više pratitelja od spomenutog Amerikanca na Instagramu.

Zli jezici bi rekli drugačije, ali ona je pojasnila zašto je popularnija od Tigera Woodsa.

- Dva su velika razloga za to. Moje znanje o golfu i osobnost - poručila je bivša golferica.

Dok Tiger Woods ima 2.7 milijuna pratitelja, Paige ih ima 400 tisuća više. Podsjetimo, ona je osvojila profesionalni turnir na Cactus Touru 2016. godine, ali nakon što se nije uspjela plasirati u LPGA (op. a. Ladies Professional Golf Association), otišla je u 'igračku mirovinu'.

Možda i postoje dvije stvari zbog koje je više ljudi prati, a možda i više od dvije. No, kako ona kaže, razlog su dobar golf i osobnost.

No, bilo kako bilo, Paige je svakako izgradila veliku karijeru, što u sportskom, što u influencerskom području. Danas je dio NBC televizije, a njeno se lice pojavljuje na mnogim reklamama u Americi.

POGLEDAJTE I LIVE PRIJENOS PRESS KONFERENCIJE VASO vs. CROATA:

- Znam da ljudi misle da privlačim pažnju samo svojim izgledom, ja to ne mislim. Da sam muško i da imam isti broj sljedbenika na društvenim mrežama, ne mislim da bi ljudi to isto rekli. Rekli bi da je to sjajno - zaključila je.