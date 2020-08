Dvije godine nakon smrti Firića koji se tukao za Grobare nestao i Goksi, vođa navijača Partizana

<p>U srijedu 5. kolovoza u PU grada Beograda prijavljen je nestanak <strong>Gorana Veličkovića Goksija (33)</strong>, inače poznatog vođe navijača Partizana koja se okuplja pod zastavom "Partizanovci", piše <a href="https://www.kurir.rs/sport/fudbal/3511183/nestao-vodja-navijaca-partizana-niko-vec-sest-dana-ne-zna-gde-je-goran-velickovic-goksi?fbclid=IwAR0qeIp1fY2hvFPsFTVzFjZ44Eek_lMiEm_LLEBdp-pBSPfOvVzJErFD3no" target="_blank">Kurir.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Firić stradao u prometnoj nesreći</strong></p><p>Njegov nestanak prijavila je supruga, koja ga je i posljednja vidjela. Bilo je to u ponedjeljak 3. kolovoza u Višegradskoj ulici u popodnevnim satima u samom centru Beograda.</p><p>Veličković je još od ranije poznat javnosti kao vođa navijača Partizana koji se zajedno s Milošem Radosavljevićem Kimijem povukao s južne tribine i osnovao novu navijačku grupu ''Partizanovci'' koja se u međuvremenu povukla s istočne strane stadiona Partizana i svoje djelovanje privremeno obustavila.</p><p>No, u Hrvatskoj je poznatiji po tome što je bio naveden ispod osmrtnice <strong>Ante Firića</strong>, Splićanina kojeg javnost pamti kao jednog od sudionika velike tučnjave u Beogradu<strong> </strong>na utakmici Crvene zvezde i Partizana 2017. godine.</p><p>Firić je bio u skupini još nekoliko splitskih huligana koji su sudjelovali u neredima, a na kraju su jedva izvukli živu glavu sa stadiona Partizana. Nekoliko su mjeseci proveli u srpskom zatvoru, a onda su deportirani u Hrvatsku.</p><p>Cijela situacija i prisutnost Splićana do danas nije do kraja razjašnjena, no srpski mediji naveli su da su Firić i ostali bili tjelohranitelji jednom od vođa koji je namjeravao zauzeti južnu tribinu.</p>