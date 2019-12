Dvije medalje za Hrvatsku na juniorskom EP-u u taekwondou

Europsko juniorsko prvenstvo u olimpijskim kategorijama završeno je u nedjelju (30. studenog) u Dublinu. Hrvatsku je predstavljalo pet mladih boraca iz zagrebačkih klubova Pantera i Dubrava, a vratili su se dvije medalje.

Prvakinja Europe postala je Nika Kolarek (Pantera) u kategoriji do 44 kg dok je jedini Dubravin predstavnik Edijan Šečić u kategoriji do 73 kg došao do titule viceprvaka nakon tri pobjede i tijesnog poraza u finalu (11-10).

Nika je nanizala tri uvjerljive pobjede deklasirajući redom protivnice (protiv Islanda 26-3, Francuske 21-6 te Andore 17-7) na svom putu do zlata. Na putu prema trećoj europskoj medalji za Hrvatsku u četvrtfinalu je zaustavljen Panterin Ian Midžor te je ovo prvenstvo završio na 5. do 8. mjestu.

