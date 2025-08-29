Obavijesti

PRIZNANJE ZA DOBAR RAD

Dvojac iz Hajduka dobio poziv za australsku reprezentaciju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zagreb: Lokomotiva i Hajduk sastali se u 2.kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hajduk je u novu prvenstvenu sezonu krenuo odlično - s četiri pobjede u četiri utakmice. Dobre igre Hajdukovih igrača nisu prošle nezapaženo pa su dvojica igrača "bilih" dobila poziv u australsku reprezentaciju; Anthony Kalik i Fran Karačić. 

Kaliku je ovo prvi poziv u nacionalnu selekciju, a mogao bi i debitirati u jednoj od dvije prijateljske utakmice protiv Novog Zelada. Fran Karačić je nastupio 15 puta za Australiju i zabio jedan gol, a bio je sudionik i prošlog Svjetskog prvenstva. 

- Htio sam dati priliku različitim igračima. Raduje me vidjeti što mogu napraviti na terenu. Želimo imati širinu jer idemo prema Svjetskom prvenstvu. Želim imati slatke brige oko toga tko će mi igrati. Želimo na Svjetskom prvenstvu napraviti nešto posebno kako bi se naša nacija ponosila - rekao je izbornik Australije Popovic.

Australci će odigrati dvije prijateljske protiv Novog Zelanda u ovoj stanci, 5. rujna i 9. rujna. 

