Trzavice su krenule nakon što je izbornik Dalić nakon poraza od Perua 2018. godine dao poštedu nekolicini igrača, a to se Ćorluki nije svidjelo pa je javno reagirao
Evo zašto Modrić i Ćorluka mjesecima nisu razgovarali
Luka Modrić i Vedran Ćorluka bili su nerazdvojni od samih nogometnih početaka. Stasali su zajedno u zaprešićkom Interu, predvodili Dinamo pa na koncu suigrači bili i u Tottenhamu.
Izgradili su veliko prijateljstvo i obojica postali lideri hrvatske reprezentacije koju su 2018. godine predvodili do povijesnog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Luka kao kapetan, a Čarli kao njegov zamjenik.
No, malo je poznato da Modrić i Ćorluka jedan period svoje karijere uopće nisu razgovarali. Bili su u svojevrsnoj svađi zbog izjava koje je današnji pomoćnik Zlatka Dalića dao nakon poraza od Perua (2-0) u Miamiju u prijateljskoj utakmici u ožujku 2018. godine. Hrvatski kapetan i još nekoliko igrača poput Perišića, Mandžukića, Brozovića, Kalinića i Subašića dobili su izbornikovo dopuštenje da napuste reprezentaciju uoči nove utakmice utakmice protiv Meksika, a takvo što razljutilo je Ćorluku koji je javno negodovao.
Tada je u razgovoru za Sportske novosti rekao:
- Ne vidim zašto bi netko morao otići iz reprezentacije. Mislim da su svi koji su došli trebali ostati na obje utakmice – rekao je Ćorluka za Sportske novosti pa dodao:
- Žao mi je što su ti igrači otišli. Ne okupljamo se tako često, do prvenstva je manje od tri mjeseca. Sigurno bi bilo mnogo bolje da su oni tu.
Njegove izjave izazvale su trzavice među igračima i poremetile atmosferu tri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji, ali odmah na sljedećem okupljanju Modrić je pozvao Ćorluku na razgovor i sve su raščistili. Otkrio je to hrvatski maestro u razgovoru sa Slavenom Bilićem u emisiji (Ne)uspjeh prvaka.
- Čarlijeve neke izjave nisu mi sjele, nismo o tome raspravili, nešto preko telefona, ali ja to ne volim, draže mi je u četiri oka. To smo isto riješili, očistio sam se od tih muka koje sam živio u sebi, išao sam čiste glave na SP. Imao sam u sebi osjećaj, a to i supruga Vanja može potvrditi, da ćemo napraviti velike stvari. Moje razmišljanje bilo je da je Svjetsko prvenstvo 2018. godine posljednja prilika generacije da hrvatska reprezentacija napravi nešto.
