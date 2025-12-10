Obavijesti

SVE IZGLADILI UOČI RUSIJE

Evo zašto Modrić i Ćorluka mjesecima nisu razgovarali

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Deauville: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na igralištu Parc de Loisirs | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trzavice su krenule nakon što je izbornik Dalić nakon poraza od Perua 2018. godine dao poštedu nekolicini igrača, a to se Ćorluki nije svidjelo pa je javno reagirao

Luka Modrić i Vedran Ćorluka bili su nerazdvojni od samih nogometnih početaka. Stasali su zajedno u zaprešićkom Interu, predvodili Dinamo pa na koncu suigrači bili i u Tottenhamu. 

Pokretanje videa...

Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru 01:01
Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Izgradili su veliko prijateljstvo i obojica postali lideri hrvatske reprezentacije koju su 2018. godine predvodili do povijesnog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Luka kao kapetan, a Čarli kao njegov zamjenik.

No, malo je poznato da Modrić i Ćorluka jedan period svoje karijere uopće nisu razgovarali. Bili su u svojevrsnoj svađi zbog izjava koje je današnji pomoćnik Zlatka Dalića dao nakon poraza od Perua (2-0) u Miamiju u prijateljskoj utakmici u ožujku 2018. godine. Hrvatski kapetan i još nekoliko igrača poput Perišića, Mandžukića, Brozovića, Kalinića i Subašića dobili su izbornikovo dopuštenje da napuste reprezentaciju uoči nove utakmice utakmice protiv Meksika, a takvo što razljutilo je Ćorluku koji je javno negodovao. 

Zagreb: U hotelu Westin održana dodjela nagrada Nogometni Oscar
Zagreb: U hotelu Westin održana dodjela nagrada Nogometni Oscar | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Tada je u razgovoru za Sportske novosti rekao:

-  Ne vidim zašto bi netko morao otići iz reprezentacije. Mislim da su svi koji su došli trebali ostati na obje utakmice – rekao je Ćorluka za Sportske novosti pa dodao:

- Žao mi je što su ti igrači otišli. Ne okupljamo se tako često, do prvenstva je manje od tri mjeseca. Sigurno bi bilo mnogo bolje da su oni tu.

Zagreb: Kvalifikacijska utakmica za EURO 2016., Hrvatska - Malta
Zagreb: Kvalifikacijska utakmica za EURO 2016., Hrvatska - Malta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njegove izjave izazvale su trzavice među igračima i poremetile atmosferu tri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji, ali odmah na sljedećem okupljanju Modrić je pozvao Ćorluku na razgovor i sve su raščistili. Otkrio je to hrvatski maestro u razgovoru sa Slavenom Bilićem u emisiji (Ne)uspjeh prvaka.

- Čarlijeve neke izjave nisu mi sjele, nismo o tome raspravili, nešto preko telefona, ali ja to ne volim, draže mi je u četiri oka. To smo isto riješili, očistio sam se od tih muka koje sam živio u sebi, išao sam čiste glave na SP. Imao sam u sebi osjećaj, a to i supruga Vanja može potvrditi, da ćemo napraviti velike stvari. Moje razmišljanje bilo je da je Svjetsko prvenstvo 2018. godine posljednja prilika generacije da hrvatska reprezentacija napravi nešto.

