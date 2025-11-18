Obavijesti

Dvojica su izvadili vize za SP, a neki su dobili prvu odbijenicu

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Pokazao je Dominik Livaković da, bez obzira na to što ne brani u klubu, i dalje je u jako dobroj formi. No, Matanović je 'zakazao', a dvojac je svoje mjesto 'zacementirao'

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je na gostovanju kod Crne Gore (3-2) u Podgorici u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi iduće godine. Nekima je ovo bila prilika za dokazivanje pa su ju ugrabili, neki nisu pokazali ništa. A sad je na izborniku Zlatku Daliću da sastavi popis putnika za veliko natjecanje. 

