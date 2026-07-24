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EUROPSKA LIGA

Dvojica 'vatrenih' izgubila u Europi, Pjaca nije dobio minutu

Piše HINA,
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Dvojica 'vatrenih' izgubila u Europi, Pjaca nije dobio minutu
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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St. Gallen šokirao Benficu 2-1! Ferencvaros srušio Twente, a Bešiktaš slavio protiv Midtjyllanda u drami

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U prvom susretu 2. pretkola Europske lige St Gallen je pobijedio Benficu sa 2-1. Domaćin je poveo u 37. minuti golom Aliou Baldea, izjednačio je Rafa Silva u 44. minuti, a pobjedu švicarskom sastavu donio je Tom Gaal u 80. minuti. Za domaćine je do 90. minute igrao Jozo Stanić, dok je u redovima Benfice Franjo Ivanović zaigrao od 76. minute.

St. Gallen 1-0 Benfica - Aliou Baldé 37'
by u/4gjdtokurwa in soccer

Identičnim rezultatom je Ferencvaros na gostovanju porazio Twente. Lenny Joseph je zabio oba gola za goste (14, 80), dok je za domaćine pogodak postigao Aske Adelgaard (38). Hrvatski nogometaš Marko Pjaca nije zaigrao za Twente, baš kao niti Franko Kovačević za goste. Video pogledajte OVDJE.

Bešiktaš je u Istanbulu pobijedio danski Midtjylland sa 1-0. Ključnim se pokazalo isključenje gostujućeg veznjaka Fridaya Etima već u 15. minuti. Gol odluke je zabio Orkun Kokcu u 26. minuti. Martin Erlić je za danski sastav zaigrao u drugom dijelu.

Besiktas 1-0 Midtjylland - Orkun Kokcu 26'
by u/atbg1936 in soccer

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