SUTRA OKUPLJANJE RUKOMETAŠA

Dvojici prilika za dokazivanje: Sigurdsson protiv Švicarske testira nove hrvatske adute...

Piše Domagoj Vugrinović,
Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Patrik Martinović nema nikakve rodbinske veze s kapetanom Ivanom, jedan je od najvažnijih igrača švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausena. Ljevar igra za Vardar, ozlijedio se prije Europskog prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija okuplja se ponedjeljak u podne uoči dviju prijateljskih utakmica protiv Švicarske. Izbornik Dagur Sigurdsson za ovu je akciju pozvao 23 igrača, no zbog različitih okolnosti neće moći računati na četvoricu rukometaša koji su u siječnju osvojili europsku broncu.

Zbog ozljeda okupljanje propuštaju Marin Šipić, Mateo Maraš i Tin Lučin, dok je Marko Mamić dobio dopust jer očekuje prinovu u obitelji. U odnosu na Europsko prvenstvo, na popisu su se našla i dva nova imena - Leon Ljevar (25) i Patrik Martinović (25), koji su već bili dio reprezentacije tijekom priprema za Euro.

Rukometaši u Zadru i Osijeku, Sigurdssonu otkazala četvorica

Leon Ljevar još je tad bio vrlo blizu odlaska na završni turnir, ali ga je zaustavila ruptura medijalnog meniskusa. On je tijekom siječnja potpisao dvogodišnji ugovor s Vardarom, čime je napravio važan korak u karijeri. Ovaj lijevi vanjski skrenuo je pozornost dobrim igrama u Europskoj ligi, u kojoj je ove sezone postigao 44 gola.

S druge strane, Martinović je danas jedan od važnijih igrača švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausena. Iako dijeli prezime s kapetanom reprezentacije Ivanom, s njim nije u rodbinskoj vezi. Karijeru je započeo u riječkom Zametu, a prvi ozbiljniji iskorak napravio je odlaskom u Sloveniju.

Nakon dobrih sezona u Slovanu i Celju, s kojim je osvojio domaću trostruku krunu i nastupao u Ligi prvaka, igrao je i za AEK, prije nego što je stigao u Švicarsku. Hrvatska i Švicarska odigrat će prijateljske utakmice 19. ožujka u Zadru i dan poslije u Osijeku, obje u 17 sati. 

