Dvojici prilika za dokazivanje: Sigurdsson protiv Švicarske testira nove hrvatske adute...

Hrvatska rukometna reprezentacija okuplja se ponedjeljak u podne uoči dviju prijateljskih utakmica protiv Švicarske. Izbornik Dagur Sigurdsson za ovu je akciju pozvao 23 igrača, no zbog različitih okolnosti neće moći računati na četvoricu rukometaša koji su u siječnju osvojili europsku broncu.

Zbog ozljeda okupljanje propuštaju Marin Šipić, Mateo Maraš i Tin Lučin, dok je Marko Mamić dobio dopust jer očekuje prinovu u obitelji. U odnosu na Europsko prvenstvo, na popisu su se našla i dva nova imena - Leon Ljevar (25) i Patrik Martinović (25), koji su već bili dio reprezentacije tijekom priprema za Euro.

Leon Ljevar još je tad bio vrlo blizu odlaska na završni turnir, ali ga je zaustavila ruptura medijalnog meniskusa. On je tijekom siječnja potpisao dvogodišnji ugovor s Vardarom, čime je napravio važan korak u karijeri. Ovaj lijevi vanjski skrenuo je pozornost dobrim igrama u Europskoj ligi, u kojoj je ove sezone postigao 44 gola.

S druge strane, Martinović je danas jedan od važnijih igrača švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausena. Iako dijeli prezime s kapetanom reprezentacije Ivanom, s njim nije u rodbinskoj vezi. Karijeru je započeo u riječkom Zametu, a prvi ozbiljniji iskorak napravio je odlaskom u Sloveniju.

Nakon dobrih sezona u Slovanu i Celju, s kojim je osvojio domaću trostruku krunu i nastupao u Ligi prvaka, igrao je i za AEK, prije nego što je stigao u Švicarsku. Hrvatska i Švicarska odigrat će prijateljske utakmice 19. ožujka u Zadru i dan poslije u Osijeku, obje u 17 sati. 