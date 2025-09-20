Dinamo svladao Hajduk 2-0 na Poljudu! Torcida izazvala burne reakcije koreografijom s natpisom "GAZI PURGERE" zbog mogućih političkih konotacija
Dvosmislena poruka s Poljuda: Torcida poslala podršku Gazi?
Vječni derbi na Poljudu ponovno je ispunio tribine (32.212 gledatelja) i opravdao status najveće utakmice hrvatskog nogometa. Dinamo je svladao Hajduk 2-0 u utakmici koja je za uvod imala koreografiju preko cijele sjeverne tribine s natpisom "GAZI PURGERE".
Potez Torcide pokrenuo je rasprave zbog dvosmislenosti i moguće političke konotacije. Riječ "GAZI" bila je vizualno odvojena i obojena u crnu, bijelu, crvenu i zelenu boju. Ta kombinacija odgovara bojama palestinske zastave, što je odmah potaknulo nagađanja.
Mnogi su odmah povezali fonetsku sličnost riječi "Gazi" s Gazom, pojasom u središtu izraelsko-palestinskog sukoba. U svijetu ultras kulture, gdje svaki detalj nosi značenje, ovakav potez mogla bi biti poruka podrške Palestini.
Što se vokalne izvedbe navijača tiče, prvih desetak minuta proteklo je u prepucavanju oko imena Dinamo. Domaći navijači pjevali su bez prestanka "Mrzim Dinamo, srpsko ime to", a Bad Blue Boysi branili su ga u svojoj varijanti pjesme "Volim Dinamo, volim ga jako".
