Dvosmislena poruka s Poljuda: Torcida poslala podršku Gazi?

Vječni derbi na Poljudu ponovno je ispunio tribine (32.212 gledatelja) i opravdao status najveće utakmice hrvatskog nogometa. Dinamo je svladao Hajduk 2-0 u utakmici koja je za uvod imala koreografiju preko cijele sjeverne tribine s natpisom "GAZI PURGERE".

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Potez Torcide pokrenuo je rasprave zbog dvosmislenosti i moguće političke konotacije. Riječ "GAZI" bila je vizualno odvojena i obojena u crnu, bijelu, crvenu i zelenu boju. Ta kombinacija odgovara bojama palestinske zastave, što je odmah potaknulo nagađanja.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mnogi su odmah povezali fonetsku sličnost riječi "Gazi" s Gazom, pojasom u središtu izraelsko-palestinskog sukoba. U svijetu ultras kulture, gdje svaki detalj nosi značenje, ovakav potez mogla bi biti poruka podrške Palestini.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što se vokalne izvedbe navijača tiče, prvih desetak minuta proteklo je u prepucavanju oko imena Dinamo. Domaći navijači pjevali su bez prestanka "Mrzim Dinamo, srpsko ime to", a Bad Blue Boysi branili su ga u svojoj varijanti pjesme "Volim Dinamo, volim ga jako".