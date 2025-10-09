Obavijesti

IZNENAĐUJUĆA ODLUKA

Dvostruki svjetski prvak šokirao sve: 'Odlazim iz relija...'

Piše HINA,
Dvostruki svjetski prvak šokirao sve: 'Odlazim iz relija...'
FIA WRC Croatia Rally 2023., Vinski Vrh - Duga Resa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rovanpera, sin bivšeg reli vozača Harrija, najmlađi je svjetski reli prvak ikada, a prvu WRC pobjedu ostvario je u dobi od 21 godine 2021. godine.

Toyotin dvostruki svjetski prvak u reliju Finac Kalle Rovanpera u četvrtak je iznenada objavio da će na kraju sezone napustiti reli i prijeći na kružne utrke.

Toyota Gazoo Racing objavio je da će sljedeće godine podržati Rovanperu u japanskoj seriji Super Formula jednosjeda.

- Ova odluka nije bila laka, ali o njoj razmišljam već neko vrijeme - rekao je Finac, koji je 2022. godine, dan nakon svog 22. rođendana, postao najmlađi svjetski prvak u reliju.

- Nakon što sam već toliko postigao u reliju u ovim godinama, počeo sam razmišljati o drugim mogućnostima koje bih mogao imati i koje bih druge izazove želio prihvatiti. Znam da je to skok u nepoznato nakon relija, ali se stvarno veselim novim izazovima - kazao je 25-godišnji Finac, koji je tri natjecanja prije kraja WRC prvenstva u utrci je za treći naslov, a sezona završava u Saudijskoj Arabiji sljedeći mjesec.

FIA WRC Croatia Rally 2023. SS18 Zagorska Sela - Kumrovec
FIA WRC Croatia Rally 2023. SS18 Zagorska Sela - Kumrovec | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rovanpera, sin bivšeg reli vozača Harrija, najmlađi je svjetski reli prvak ikada, a prvu WRC pobjedu ostvario je u dobi od 21 godine 2021. godine.

Već je sudjelovao u nekim kružnim utrkama, vozeći Porsche u utrkama sportskih automobila u Europi prošle godine, a također je odvozio i nekoliko krugova u bolidu Formule 1 Red Bulla iz 2012. na austrijskom Red Bull Ringu.

FIA WRC Croatia Rally 2023. Kostanjevac - Petruš Vrh
FIA WRC Croatia Rally 2023. Kostanjevac - Petruš Vrh | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Šef Toyota rally tima Jari-Matti Latvala rekao je da je sasvim prirodno da vozač želi isprobati nešto drugo dok je još dovoljno mlad

„Vidjeli smo vozače utrka kako dolaze i pokušavaju se baviti relijem, ali vrlo rijetko smo vidjeli obrnuto: da vozač relija ide na kružne utrke i pokušava izazvati najbolje, u utrkama s jednim sjedalom, bez suvozača i navigatora“, rekao je. "Ne mislim da postoji mnogo proizvođača koji bi mogli vozaču pružiti takvu priliku, što je vrlo uzbudljivo za obje strane.“

Mnogi mediji komentiraju da je Rovanperin odlazak iz relija možda prvi korak ka njegovu prelasku u Formulu 1. 

