Dvostruko slavlje Mladosti: Obje ekipe u finalu Mevza lige

Dvostruko slavlje u Domu odbojke. I odbojkaši i odbojkašice Mladosti plasirali su se u finale Mevza lige, čijim su završnim turnirima u obje konkurencije domaćini u Domu odbojke.

Prednost damama, premda su igrale posljednju utakmicu bogatog polufinalnog dana. Mladostašice su u gradskom derbiju pobijedile Dinamo 3-1 (23-25, 25-21, 25-23, 26-24) premda je, kao i prije nekoliko dana u prvenstvenom derbiju, dvoboj mogao odlučivati peti set. Dinamovke su u četvrtom propustile 23-19. Mladost će u finalu danas od 20 sati na slovenski Calcit Kamnik, koji je s 3-1 pobijedio Maribor.

- Nakon ovakve utakmice moramo biti sretni što smo prošli u finale. Pokazali smo puno mana, nismo bili pravi, ali odlika velikih ekipa, nadam se velikih, je da pobjeđuju i kada imaju loš dan. Mogu samo čestitati mojim djevojkama, koje su izvukle utakmicu iz ponora. Još su jednom pokazale karakter. Sigurno je da možemo i moramo bolje u finalu. Bit će jako teško, Calcit je odlična ekipa, poznajemo ih dobro. Pripremit ćemo se za njih jer velika je prilika osvojiti turnir u našoj dvorani, pred domaćom publikom - istaknuo je trener Mladosti Darko Nojić.

Zagreb: CEV Liga prvakinja, HAOK Mladost - Imoco Volley Conegliano | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mladostaši su, pak, pomalo i neočekivano za svega 71 minutu deklasirali austrijsku Zadrugu (25-17, 25-14, 25-15). Mladost je posebno dominirala u bloku (15-5). U drugom finalu ljubljanski ACH očekivano je svladao Maribor, ali u izjednačena tri seta (25-22, 25-23, 27-25). Finale se igra u 17.30.

- Napravili smo točno ono što smo trebali. Znali smo da igramo protiv odlične momčadi koja sjajno servira, ali smo tijekom susreta to svladali odličnim prijemom. Igra "side-out“ nam je baš išla od ruke, počeli smo i mi dobro servirati, a onda je proradio i blok, koji je bio fantastičan. To nas je dovelo do zaslužene pobjede. U finalu protiv Ljubljančana, koji su apsolutni favoriti, možemo ići potpuno opušteni, a u tom raspoloženju ne bi bilo nemoguće dočepati se i trofeja - rekao je trener Mladosti Radovan Gačić.