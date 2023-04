'Džeko i ja jedva smo se hranili. Nismo imali eura u džepu, ali neću zaboraviti što je rekao...'

Od trnja do zvijezda. To je životna priča brojnih nogometaša, a među njima je i legenda Bosne i Hercegovine, Edin Džeko (37).

Foto: DANIELE MASCOLO

Samir Merzić (38) bivši je reprezentativac Bosne i Hercegovine, a s Džekom je igrao i u Ústí nad Labem. Tamo su obojica razvijali nogometne karijere, ali i veliko prijateljstvo.

- Proveli smo pola godine igrajući za Ústí nad Labem. I kao što je Edin rekao, igrali smo za 500 eura, što nije bilo dovoljno za neke normalne uvjete - rekao je Merzić za N1.

- Tako da smo se nekako zajedničkim budžetom ‘krpali’, hranili, plaćali stanarinu i trenirali. On je već govorio o tome, tjedan dana prije plaće zoveš kući jer nemaš što za jesti. Sve je točno. Uvijek smo htjeli napraviti iskorak u karijeri, ništa nam nije bilo naporno i teško - rekao je Merzić

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELL

Veliko prijateljstvo

Merzić i Džeko veliki su prijatelji i dan danas, a jedan drugome bili su najveća podrška na početku karijere. Dok su bili mladi i usamljeni u drugoj državi mogli su jedino računati jedan na drugoga.

- Edin je moj veliki prijatelj i veliki čovjek. To što smo on i ja prošli u te dvije i po godine, stvarno je nevjerovatno. Bili smo jedan drugom podrška. Zajedno samo imali jedan cilj, kada smo otišli u Češku. Nije bilo nimalo lako. On je imao 18, a ja 20 godina. Odeš od roditelja, dođeš u Češku, ne znaš ni jezik i moraš se dokazivati svakog dana. Uvijek smo bili prijatelji i vjetar u leđa. Pomagali jedan drugom, da napravimo nešto u svojim karijerama. Lijepa uspomena što sam sve to prošao zajedno sa Edinom - prisjeća se Merzić starih dana.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Putevi su im se uskoro razišli, ali samo na kratko. Džeko je nemilosrdno punio protivničke mreže i karijera mu je išla uzlaznom putanjom. Merzić je, s druge strane, u mladim danima imao problema s ozljedama.

- Džeko je postigao 8 golova u polusezoni, pa otišao za Teplice. Nažalost, ja sam doživio ozljedu meniskusa na koljenu. Ali, ostali smo cimeri, on je i dalje živio u Ústíju, putovao svaki dan na treninge i bili smo zajedno. Ubrzo sam se oporavio i odigrao dobru polusezonu, pa sam i ja otišao za Teplice. Tada je već Edin uveliko zabijao golove u Teplicama. Godinu i pol dana smo proveli smo tu. Dosta utakmica smo zajedno igrali i savladali smo češki jezik. Provodili smo 24 sata zajedno. Pomagali smo jedan drugom kako na terenu, tako i van njega. Na treningu i utakmicama uvijek sam gledao da Edinu odigram loptu. To nam je bio dogovor - pričao je nasmijani Merzić na N1 televiziji.

Foto: REUTERS/PIXSELL

'Rooney? Možemo igrati s njime'

Džeka izdvaja veliko samopouzdanje. Merzić se sjetio anegdote kad je Džeko bio još tinedjžer, nije bio previše zadivljen igrama Waynea Rooneyja u Manchester Unitedu. Dapače, Džeko je gledao i mislio - 'pa ja mogu igrati s njima'.

- Edinovo samopouzdanje meni ostaje upečatljivo. To je stvarno bilo nevjerovatno. Zamisli, igraš u Ústí nad Labem, na posudi iz Teplica, imao je plaću 500 eura. I tako, sjedimo u jednom lokalu Edin i ja. Gledamo Manchester United, ne znam točno protiv koga je igrao i razgovaramo. Gledamo Waynea Rooneyja, ja kažem - pa ovo su zvijeri! I on meni kaže u jednom trenutku, jer me oslovljavao nadimkom: ‘Same, nije ovo ništa. Može se s njima igrati’. To mi je ostalo urezano u sjećanju, da dečko ima 18 godina iiz njega zrači samopouzdanje. To nikad neću zaboraviti. I eto šta se desilo na kraju, počne davati golove tom Manchester Unitedu - zaključio je Merzić.

