Džeko nakon teškog poraza: Sve smo golove primili naivno...

Nogometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su težak poraz u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva. Švicarska je u Los Angelesu slavila 4-1 i s četiri boda napravila velik korak prema plasmanu u nokaut-fazu, dok će Zmajevi posljednju priliku za prolazak tražiti 24. lipnja protiv Katara. Bosna i Hercegovina držala je rezultat 0-0 sve do 74. minute, ali se potom potpuno raspala. Švicarci su iskoristili svoje prilike i u završnici postigli četiri pogotka, a BiH je utakmicu završila s igračem manje nakon isključenja Tarika Muharemovića.

Kapetan Edin Džeko nakon susreta nije skrivao razočaranje načinom na koji je njegova momčad odigrala posljednjih dvadesetak minuta.

- Rezultat jest previsok, težak je ovo poraz. Nismo izdržali posljednjih 20 minuta. Sve golove koje smo primili, primili smo naivno. Ovo je takvo natjecanje u kojem ne smiješ pokloniti nijednu loptu - rekao je Džeko.

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Smatra da se njegova momčad nakon prvoga primljenog pogotka i isključenja morala povući te pokušati spriječiti još uvjerljiviji poraz jer bi gol-razlika mogla odlučivati o prolasku skupine.

- Kada smo primili gol i dobili crveni karton, trebali smo se koncentrirati da ne primimo još golova. Crveni karton nisam vidio, ali izgleda da je zakasnio u startu na loptu i to je jedan od trenutaka koji su odlučili utakmicu - dodao je Džeko.

Bosna i Hercegovina sada se mora oporaviti i pripremiti za odlučujući dvoboj protiv domaćina Katara. "Zmajevima" će pobjeda biti nužna, ali će zbog visokog poraza od Švicarske pozornost morati usmjeriti i na gol-razliku.

- Sigurno je zadnja utakmica ključna. Iako ni taj Katar nije ono što svi očekuju. Danas svi igraju nogomet, tako da sigurno neće biti lagana utakmica. Trebamo se pokušati odmoriti, dobro pripremiti i pokušati pobijediti, iako ovaj poraz danas sigurno boli, s obzirom na to da na kraju i gol-razlika može biti bitna - poručio je Džeko.

Četrdesetogodišnjem Džeki ovo je drugo, a vjerojatno i posljednje Svjetsko prvenstvo u karijeri. Nastupom protiv Švicarske postao je tek četvrti igrač u polju koji je na svjetskim prvenstvima zaigrao nakon 40. rođendana.